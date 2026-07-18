Трамп захотів провести ще один чемпіонат світу, але без Канади та Мексики

Дональд Трамп. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би ще раз провести чемпіонат світу з футболу на території Сполучених Штатів. Цього разу, за його словами, турнір мав би відбутися без участі Канади та Мексики як країн-господарок.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Politico.

Джанні Інфантіно та Дональд Трамп. Фото: Reuters

Трампу сподобалася віддача від футболу

Під час урочистого прийому, присвяченого чемпіонату світу-2026, який відбувся напередодні фіналу між збірними Іспанії та Аргентини, американський президент звернувся до президента ФІФА Джанні Інфантіно із закликом знову довірити США проведення мундіалю.

"Вам слід знову обрати Сполучені Штати Америки. Цього разу ми залишимо Канаду і Мексику за бортом. Ми залучимо іншу країну. Джанні Інфантіно запропонував Китай — це короткий переліт, гравцям сподобається", — пожартував Трамп.

Чемпіонат світу-2026 вперше в історії проходить одразу у трьох країнах — США, Канаді та Мексиці. Саме Сполучені Штати приймають більшість матчів турніру, зокрема й фінал.

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Найближчі чемпіонати світу вже мають визначених господарів. Турнір 2030 року прийматимуть Іспанія, Португалія та Марокко, а стартові матчі відбудуться в Аргентині, Уругваї та Парагваї з нагоди 100-річчя першого мундіалю.

Господарем чемпіонату світу 2034 року стане Саудівська Аравія. Таким чином, наступною можливістю для подання заявки на проведення чоловічого чемпіонату світу залишається турнір 2038 року.

Фінал ЧС-2026 між збірними Іспанії та Аргентини відбудеться 19 липня на стадіоні "Метлайф" в Іст-Ратерфорді. Очікується, що на вирішальному матчі турніру буде присутній і Дональд Трамп.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що збірні Іспанії та Аргентини визначать нового чемпіона світу у фінальному матчі ЧС-2026.

Також Новини.LIVE писав, що Білий дім відреагував на політичну акцію футболістів збірної Аргентини після півфіналу з Англією.