Тухель розповів, чому Англія не втримала перемогу в грі проти Аргентини

Томас Тухель. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

Андрій Гончар Редактор

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель прокоментував драматичну поразку від Аргентини у півфіналі чемпіонату світу-2026. Німецький фахівець визнав, що його команда після забитого м'яча втратила ініціативу й занадто глибоко відійшла до власних воріт.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на BBC.

Томас Тухель. Фото: Reuters

Що сказав Тухель після матчу

Англія була близькою до виходу у фінал після гола Ентоні Гордона на 55-й хвилині, однак наприкінці зустрічі пропустила двічі та поступилася Аргентині з рахунком 1:2. Команда не втримала перевагу, хоча в другому таймі Тухель випустив на поле двох додаткових захисників.

Після фінального свистка Тухель заявив, що команда розчарована результатом, адже тривалий час контролювала хід гри та була за кілька хвилин від виходу до фіналу чемпіонату світу.

"Ми були дуже близькі до перемоги, але після забитого гола стали занадто пасивними й дозволили супернику створити багато небезпечних моментів", — сказав Тухель.

За словами наставника, аргентинці домінували у верховій боротьбі та регулярно навантажували штрафний майданчик навісами. Саме тому тренерський штаб вирішив перейти на схему з п'ятьма захисниками, щоб посилити оборону.

Тухель також не став уникати відповідальності за результат, зазначивши, що саме тренер відповідає за тактичні рішення.

"Відповідальність завжди лежить на тренері, і якщо щось пішло не так, легко сказати, що тренер помилився", — наголосив він.

Фахівець додав, що Англія прагнула забити другий м'яч, однак не був упевнений, що випуск додаткових атакувальних футболістів змінив би перебіг гри.

Після цієї поразки Англія зіграє в матчі за третє місце проти Франції. Аргентина ж у фіналі турніру зустрінеться зі збірною Іспанії.

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