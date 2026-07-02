Туран обрав кращого з Мессі та Роналду

Головний тренер "Шахтаря" Арда Туран. Фото: УНІАН та Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Головний тренер донецького "Шахтаря" Арда Туран не став коментувати виступ збірної Туреччини на Кубку світу. Натомість він відповів на питання, яке вже давно викликає суперечки серед уболівальників. Йдеться про порівняння двох найвидатніших гравців сучасності.

Туран зробив цілком однозначний вибір, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Kafa Sports.

Наставник "Шахтаря" Арда Туран не став приховувати, що є вболівальником аргентинця Ліонеля Мессі. Для турецького тренера вибір є однозначним. Він поважає Кріштіану Роналду і вважає його найкращим футболістом світу. Але при цьому фахівець упевнений, що Лео Мессі — не з цієї планети, і рівних йому у футболі немає.

Повернення до "Галатасарая"

Незважаючи на контракт із "Шахтарем", Арда Туран визнав, що саме "Галатасарай" залишається головним клубом у його кар’єрі. Тренер заявив, що не думає про повернення до Стамбула, оскільки там зараз працює Окан Бурук. Але якщо цей наставник перейде до одного з європейських клубів, а керівництво "Галатасарая" звернеться до Турана, він погодиться на переговори.

"Мрію виграти Лігу чемпіонів і працювати з найкращими командами світу. У мене були такі вчителі, як Гвардіола, Терім, Сімеоне. І в цьому моя перевага", — заявив Туран.

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