У символічній збірній ЧС-2026 — лише троє іспанців

Пау Кубарсі, Джуд Беллінгем та Ерлінг Голанн. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Наступного дня після фіналу ЧС-2026 аналітичний портал Opta Sports склав символічну збірну з найкращих показників турніру. Її сформовано на основі середніх статистичних показників гравців. Саме з цієї причини до списку не потрапили деякі зірки світового футболу.

Лише чотири переможці Мундіалю були включені до цієї символічної збірної, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Opta.

Абсолютним тріумфатором Кубка світу-2026 стала збірна Іспанії. За весь турнір команда пропустила лише один гол. Представник "червоної фурії" Пау Кубарсі був визнаний "Найкращим молодим футболістом" чемпіонату світу. Він також увійшов до символічної збірної чемпіонату світу.

Ліонель Мессі програв два фінали чемпіонатів світу. Фото: Reuters

Рейтинг найкращих гравців Кубка світу

Воротар

Грегор Кобель (Швейцарія). Його визнали найкращим за кількістю запобігань голам.

Захист

Педро Порро (Іспанія). Зробив 24 навіси з гри, лідирує за цим показником. Забив 2 голи.

Пау Кубарсі (Іспанія). Не тільки відіграв на ЧС-2026 усі матчі без замін, а й став лідером серед захисників за точними передачами (671).

Лісандро Мартінес (Аргентина). Лідер оборони своєї команди, набирав очки за системою "гол+пас", віддав найбільшу кількість точних передач.

Марк Кукурелья (Іспанія). Провів неймовірний турнір, став його найкращим крайнім захисником. Лідирує за точними передачами (382) та за пасами у фінальну третину поля (142).

Півзахист

Родрі (Іспанія). Абсолютно найкращий футболіст ЧС-2026. У його активі — рекорд за кількістю точних передач на одному турнірі (756), перше місце за передачами між лініями (122) та проходами з м’ячем (164).

Джуд Беллінгем (Англія). Забив 7 голів, але створив набагато більше небезпечних моментів, зумівши реалізувати лише 37%.

Леандро Троссард (Бельгія). У активі ветерана — 2 голи та 2 асисти, а також він став найкращим за кількістю передач під удар з гри (17).

Атака.

Ліонель Мессі (Аргентина). Лідер за кількістю передач на удар партнерів по команді (25). Другий найкращий бомбардир турніру з 8 голами.

Кіліан Мбаппе (Франція). Найкращий бомбардир турніру з 10 голами. Лідер за кількістю голів в історії чемпіонатів світу (22).

Ерлінг Голанн (Норвегія). Торкнувся м'яча всього 120 разів за турнір, при цьому забив 7 голів.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що іспанський півзахисник Родрі був визнаний найкращим футболістом ЧС-2026.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про гравця збірної Аргентини, який накинувся на іспанців після фіналу чемпіонату світу.