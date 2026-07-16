З Англії хочуть вигнати всіх гравців збірної Аргентини, що грають в АПЛ

Гравці збірної Аргентини. Фото: Reuters

Андрій Гончар Редактор

Колишній помічник прем'єр-міністра Великої Британії Маргарет Тетчер Ніл Гардінер різко відреагував на дії футболістів збірної Аргентини після перемоги над Англією у півфіналі чемпіонату світу-2026. Він закликав позбавити британських робочих віз аргентинських гравців, які виступають в англійській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на допис Гардінера в соцмережі X.

Енцо Фернандес. Фото: Reuters

Що обурило британського політика

Після перемоги над Англією з рахунком 2:1 аргентинські футболісти винесли на поле банер із написом "Мальвінські острови — аргентинські". Акція викликала резонанс у Великій Британії, адже Лондон і Буенос-Айрес уже багато десятиліть ведуть суперечку щодо належності архіпелагу.

Ніл Гардінер назвав появу цього банера неприйнятною та заявив, що всі аргентинські футболісти, які виступають в англійській Прем'єр-лізі й брали участь у цій акції, мають втратити право працювати у Великій Британії.

"Усі аргентинські гравці англійської Прем'єр-ліги, які брали участь у цьому огидному антибританському виступі, повинні бути позбавлені британської робочої візи. До цього має бути нульова терпимість", — написав Гардінер.

Наразі в англійській Прем'єр-лізі виступають воротар Еміліано Мартінес ("Астон Вілла"), захисники Крістіан Ромеро ("Тоттенгем"), Маркос Сенесі ("Борнмут") і Лісандро Мартінес ("Манчестер Юнайтед"), а також півзахисники Енцо Фернандес ("Челсі") та Алексіс Мак Аллістер ("Ліверпуль").

Збірна Аргентини завдяки перемозі над Англією вийшла до фіналу чемпіонату світу-2026, де 19 липня зустрінеться зі збірною Іспанії.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, як Девід Бекхем зрадів голу у ворота Аргентини.

Також Новини.LIVE писав, що Ліонель Мессі назвав головні чинники перемоги аргентинської збірної над Англією.