Англія, граючи в меншості, вибила Мексику з ЧС-2026

Гаррі Кейн під час матчу. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Збірна Мексики не змогла зупинити Англію у домашньому матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу. Підопічні Хав’єра Агірре пропустили перші голи на турнірі й вибули. Європейська команда догравала поєдинок у меншості.

Цього разу лідерські якості у складі збірної Англії проявив Гаррі Кейн, повідомляють Новини.LIVE.

Початок поєдинку було відкладено на годину через негоду, яка затопила столицю Мексики. Місцева команда впевнено розпочала матч проти Англії. До цього вона не пропустила жодного гола на турнірі й мала намір продовжити серію. Натомість зазнала першої поразки на стадіоні "Ацтека".

Як англійці вирвали перемогу

Перший небезпечний момент у матчі створили господарі поля, але Пікфорд впорався з ударом Хіменеса. Англія відповіла проходом і ударом Гордона, який відбив воротар збірної Мексики. Потім слово взяв Джуд Беллінгем, який за кілька хвилин оформив дубль. Йому асистували Букайо Сака та Гаррі Кейн. Мексиканці відповіли голом Кіньонеса. Хіменес міг зрівняти рахунок ще до перерви, однак не реалізував два небезпечні моменти.

Ніко О'Райллі та Гаррі Кейн. Фото: Reuters

Після перерви збірна Англії залишилася в меншості. Рефері спочатку не звернув увагу на фол Джарелла Кванси, але отримав від арбітрів VAR запит на перевірку епізоду. Та навіть удесятьох "три леви" зуміли забити третій гол. Англійці отримали право на пенальті, який впевнено реалізував Кейн. Через дев'ять хвилин уже Мексика пробивала одинадцятиметровий. Наприкінці матчу господарі поля намагалися забити третій гол, але Джордан Пікфорд, який повторив рекорд Пітера Шилтона за кількістю матчів на чемпіонаті світу, більше не пропустив жодного гола.

Мексика — Англія — 2:3 (1:2)

Голи: Кіньонес, 42; Хіменес, 69 (пенальті) — Беллінгем, 36, 38; Кейн, 60 (пенальті).

Вилучення: Кванса, 54 (Англія).

У чвертьфіналі збірна Англії зіграє з Норвегією.

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