Анрі розкритикував Мбаппе та збірну Франції на ЧС-2026

Кіліан Мбаппе та Тьєррі Анрі. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Відомий у минулому футболіст Тьєррі Анрі поділився думкою щодо першого півфіналу ЧС-2026. У цьому матчі збірна Франції несподівано поступилася Іспанії. Підопічні Дідьє Дешама продемонстрували низьку якість гри.

Анрі вважає цей поєдинок "триколірних" провальним, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на FOX Sports.

Збірна Франції була фаворитом ще до старту Мундіалю. Ця команда впевнено перемагала в кожному матчі на турнірі, але в поєдинку з Іспанією не показала тієї атакувальної потужності, яка стала візитною карткою "триколірних". Підопічні Дідьє Дешама завдали лише три удари у ворота суперника, причому два з них припали на останні хвилини поєдинку.

Гравці збірної Франції після матчу. Фото: Reuters

Чому Анрі не сподобалася гра Франції

На думку експерта, "триколірні" переоцінили себе і недостатньо добре розібрали гру суперника перед матчем Кубка світу. Коли у Франції в півфіналі виникли проблеми, команда не зуміла проявити характер і переломити хід зустрічі.

"Чемпіонів пізнають не за розгромами суперника, а саме за такими матчами. Коли треба вирвати перемогу, продемонструвати свою перевагу, забивати голи. До фіналу пробилася команда, яка цього прагнула більше. І це не Франція. Від Мбаппе очікували лідерських якостей, але він був розгублений, як і інші футболісти", — заявив Анрі.

Також екснападник додав, що іспанці здобули заслужену перемогу, продемонструвавши вражаючу командну гру.

Нагадаємо, Новини.LIVE анонсували другий півфінал чемпіонату світу, в якому зустрінуться збірні Англії та Аргентини.

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