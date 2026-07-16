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Головна ЧС-2026 Беллінгем пояснив, про що він розмовляв із Мессі під час суперечки на полі

Беллінгем пояснив, про що він розмовляв із Мессі під час суперечки на полі

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2026 11:01
Беллінгем відмовився подавати скаргу на Мессі після зіткнення під час матчу
Джуд Беллінгем та Ліонель Мессі. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Другий півфінал Чемпіонату світу-2026 за участю збірних Англії та Аргентини відзначився не лише драматичним сюжетом, а й великою кількістю сутичок на полі. Чемпіони світу провокували "трьох левів" з першої хвилини поєдинку. Напруга ледь не призвела до масштабної бійки.

Наприкінці матчу Джуд Беллінгем зіткнувся з Ліонелем Мессі, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Фабріціо Романо.

Лідер збірної Англії Джуд Беллінгем кілька разів порушував правила під час сутички з Ліонелем Мессі, хоча іноді ситуація ставала дзеркальною. Уже наприкінці поєдинку обидва футболісти з'ясовували стосунки на підвищених тонах. До них одразу ж кинулися решта гравців обох команд, що ледь не призвело до масштабної бійки.

Джуд Беллингем и Лионель Месси
Сутичка Джуда Беллінгема та Ліонеля Мессі. Фото: Reuters

Про що сперечалися Беллінгем та Мессі

На післяматчевій пресконференції футболіст мадридського "Реала" та збірної Англії запевнив, що жодного конфлікту з Лео Мессі не було. На полі трапилися звичайні ігрові моменти. У футболістів не залишилося непорозумінь.

"У нас з Мессі немає проблем. Ми просто обговорили наслідки рикошету — звичайний ігровий момент. Без емоцій у такому поєдинку не обійтися. Але не треба роздувати з цього проблему. Для мене було честю грати проти Лео", — заявив Беллінгем.

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Тепер збірна Англії зіграє на ЧС-2026 матч за третє місце проти Франції. Поєдинок відбудеться в ніч з суботи, 18 липня, на неділю.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли, що під час фінального матчу на Кубку світу відбудеться виступ поп-зірок та артистів, який триватиме півгодини.

Раніше Новини.LIVE писали про те, що футболісти збірної Аргентини після перемоги над Англією нагадали супернику про Фолклендські острови.

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Ліонель Мессі Джуд Беллінгем Збірна Англії по футболу
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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