Беллінгем відмовився подавати скаргу на Мессі після зіткнення під час матчу

Джуд Беллінгем та Ліонель Мессі. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Другий півфінал Чемпіонату світу-2026 за участю збірних Англії та Аргентини відзначився не лише драматичним сюжетом, а й великою кількістю сутичок на полі. Чемпіони світу провокували "трьох левів" з першої хвилини поєдинку. Напруга ледь не призвела до масштабної бійки.

Наприкінці матчу Джуд Беллінгем зіткнувся з Ліонелем Мессі, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Фабріціо Романо.

Лідер збірної Англії Джуд Беллінгем кілька разів порушував правила під час сутички з Ліонелем Мессі, хоча іноді ситуація ставала дзеркальною. Уже наприкінці поєдинку обидва футболісти з'ясовували стосунки на підвищених тонах. До них одразу ж кинулися решта гравців обох команд, що ледь не призвело до масштабної бійки.

Сутичка Джуда Беллінгема та Ліонеля Мессі. Фото: Reuters

Про що сперечалися Беллінгем та Мессі

На післяматчевій пресконференції футболіст мадридського "Реала" та збірної Англії запевнив, що жодного конфлікту з Лео Мессі не було. На полі трапилися звичайні ігрові моменти. У футболістів не залишилося непорозумінь.

"У нас з Мессі немає проблем. Ми просто обговорили наслідки рикошету — звичайний ігровий момент. Без емоцій у такому поєдинку не обійтися. Але не треба роздувати з цього проблему. Для мене було честю грати проти Лео", — заявив Беллінгем.

Читайте також:

Тепер збірна Англії зіграє на ЧС-2026 матч за третє місце проти Франції. Поєдинок відбудеться в ніч з суботи, 18 липня, на неділю.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли, що під час фінального матчу на Кубку світу відбудеться виступ поп-зірок та артистів, який триватиме півгодини.

Раніше Новини.LIVE писали про те, що футболісти збірної Аргентини після перемоги над Англією нагадали супернику про Фолклендські острови.