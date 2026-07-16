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Главная ЧМ-2026 Беллингем объяснил, о чем говорил с Месси во время ссоры на поле

Беллингем объяснил, о чем говорил с Месси во время ссоры на поле

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Дата публикации 16 июля 2026 11:01
Беллингем отказался жаловаться на Месси после столкновения во время матча
Джуд Беллингем и Лионель Месси. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Второй полуфинал Мундиаля-2026 с участием сборных Англии и Аргентины ознаменовался не только драматическим сюжетом, но и большим количеством борьбы на поле. Чемпионы мира провоцировали "трех львов" с первом минуты поединка. Напряжение чуть не привело к масштабной драке. 

В конце матча Джуд Беллингем сцепился с Лионелем Месси, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Фабрицио Романо

Лидер сборной Англии Джуд Беллингем несколько раз нарушал правила во время борьбы с Лионелем Месси, хотя иногда ситуация становилась зеркальной. Уже в конце поединка оба футболиста выясняли отношения на повышенных тонах. К ним сразу же бросились остальные игроки обеих команд, что едва не привело к масштабной потасовке. 

Джуд Беллингем и Лионель Месси
Борьба Джуда Беллингема и Лионеля Месси. Фото: Reuters

О чем спорили Беллингем и Месси 

На послематчевой пресс-конференции футболист мадридского "Реала" и сборной Англии заверил, что никакого конфликта с Лео Месси не было. На поле случились обычные игровые моменты. У футболистов не осталось недопонимания. 

"У нас с Месси нет проблем. Мы просто обсудили последствия рикошета, обычный игровой момент. Без эмоций в таком поединке нельзя обойтись. Но не надо раздувать из этого проблему. Для меня было честью играть против Лео", — заявил Беллингем. 

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Теперь сборная Англии сыграет на ЧМ-2026 матч за третье место против Франции. Поединок состоится в ночь с субботы, 18 июля, на воскресенье. 

Напомним, Новини.LIVE сообщали во время финального матча на Кубке Мира состоится выступление поп-звезд и артистов, которое займет полчаса. 

Ранее Новини.LIVE писали о том, что футболисты сборной Аргентины после победы над Англией напомнили сопернику про Фолклендские острова. 

Лионель Месси Джуд Беллингем Сборная Англии по футболу
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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