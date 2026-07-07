Блохін пояснив, чому йому не сподобалася гра Роналду на ЧС-2026

Кріштіану Роналду та Олег Блохін. Фото: Reuters та УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Колишній головний тренер збірної України Олег Блохін відповів на запитання про те, як він оцінив виступ зіркових ветеранів футболу на ЧС-2026. Йдеться про Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі. Один із них уже покинув турнір.

Блохін скептично ставиться до продовження спортивної кар'єри у поважному віці, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на UA-Football.

Колишній футболіст і тренер Олег Блохін порівняв гру 41-річного Кріштіану Роналду та 39-річного Ліонеля Мессі на Кубку світу. Фахівець вважає, що португальському гравцеві слід було завершити кар'єру в національній збірній до початку чемпіонату світу. А ось аргентинець зумів принести користь "альбіселесте".

Що Блохін сказав про Роналду та Мессі

Тренер зізнався, що йому не сподобалася гра Кріштіану, який на ЧС-2026 забив 3 голи. На думку Блохіна, португалець ніби чекає, поки м’яч в нього влучить і відскочить у ворота. При цьому ветеран пересувається полем пішки. Експерт розуміє, що Кріштіану Роналду не можна вилучати з команди через його статус, але при цьому півзахисник міг діяти ефективніше.

На відміну від свого відомого суперника, Ліонель Мессі зміг зіграти набагато корисніше, хоча й він майже не бігає. При цьому він постійно перехоплює ініціативу та створює моменти для збірної Аргентини.

"Коли Мессі отримував м’яч, спробуй у нього його відібрати! А у Роналду зовсім інший стиль гри. Але варто констатувати: так, вони яскраві зірки, але всьому є межа. І зараз видно, що обом бути на колишньому рівні вже важко", — пояснив Блохін.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що збірна Португалії отримає більш досвідченого тренера, який уже працював із Кріштіану Роналду.

Раніше Новини.LIVE писали про реакцію Джорджини Родрігес на те, що Кріштіану Роналду може завершити виступи у національній збірній.