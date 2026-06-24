Чи зіграє Неймар: анонс матчів 14-го ігрового дня на ЧС-2026
Третій тур чемпіонату світу-2026 принесе деякі зміни у формат турніру. Тепер обидва поєдинки в кожній групі розпочинатимуться одночасно. Спочатку зіграють збірні з груп "А", "В" та "С".
Протягом одного ігрового дня, у вечірній та нічний час, буде зіграно одразу 6 поєдинків, повідомляють Новини.LIVE.
Поєдинок Швейцарії та Канади
Група В. Третій тур.
Швейцарія — Канада.
Ванкувер. Початок за київським часом: 22:00.
Суперники синхронно проводять ЧС-2026. Спочатку вони зіграли внічию в першому турі, потім розгромили опонентів у другому. Швейцарія перемогла Боснію з рахунком 4:1, Канада розгромила Катар (6:0) і здобула першу перемогу в історії чемпіонатів світу. Європейська команда є фаворитом протистояння, з огляду на досвід і клас швейцарців. Матч для них виявиться важким, але їм під силу виграти й посісти перше місце в групі.
Боснія сподівається на першу перемогу
Боснія і Герцеговина — Катар
Сіетл. Початок за київським часом: 22:00.
Обидві команди набрали по одному очку у двох перших турах на Кубку світу. Перемога в очному протистоянні гарантує вихід у плей-офф турніру з третього місця в групі. Нічия не влаштує жодну з команд, тому очікується яскравий поєдинок. Кадрова ситуація у Боснії та Катару не є оптимальною, у минулих матчах вони втратили через вилучення важливих футболістів. Однак клас європейської команди має принести їй перемогу. Не для того підопічні Сергія Барбареза проходили Італію, щоб не вийти з групи.
Марокко в передчутті розгрому
Група С. Третій тур.
Марокко — Гаїті
Атланта. Початок за київським часом: 01:00.
"Атлаські леви" виявилися найпереконливішою африканською командою на ЧС-2026. І справа не в результатах, а в домінуючому стилі гри команди. Щоправда, вони не в змозі дотримуватися його протягом усього матчу. Для перемоги над Гаїті може вистачити й півгодини. Навіть нічия або поразка виведе Марокко до плей-оф за умови, що Шотландія обіграє Бразилію.
Гаїті програла два попередні матчі й стала першою командою, яка втратила шанси на продовження боротьби. Поразка від Марокко поставить цю збірну в один ряд із Сальвадором, який першим в історії програв шість поєдинків на чемпіонатах світу.
А ось і Неймар
Шотландія — Бразилія
Маямі. Початок за київським часом: 01:00.
Європейська команда набрала у двох попередніх матчах три очки і може вперше в історії вийти до плей-оф. У Бразилії — чотири очки та ймовірне посилення складу: Неймар може вийти на поле вперше на Кубку світу-2026, хоча він поки що не в змозі відіграти весь матч. Але є й втрата: Рафінья може не зіграти через травму щонайменше до серпня. Його місце на фланзі, найімовірніше, займе молодий Раян.
Статистика на боці "селесао", враховуючи, що за 10 попередніх матчів Шотландія лише двічі зіграла внічию з Бразилією і поступилася їй у восьми поєдинках.
Корея готова знову здивувати
Група А. Третій тур.
ПАР — Південна Корея
Гваделупа. Початок за київським часом: 04:00.
Азіатська команда вперше на турнірі зіграє з суперником, якого перевершує за класом. Раніше корейці здобули вольову перемогу над Чехією (2:1) і поступилися в запеклій боротьбі Мексиці (1:0). Успіх у третьому турі дозволить їм посісти друге місце в групі. Поразка відкине корейців на третю сходинку, хоча не виключено й останнє місце в групі, якщо в паралельному матчі чехи переможуть мексиканців.
ПАР вже вдалося здобути очко в матчі проти Чехії (1:1), і це дозволяє африканській команді сподіватися на продовження боротьби. Все залежить лише від них, але ПАР не вигравала вже сім поєдинків поспіль.
Мексиканців не зупинити
Чехія — Мексика
Мехіко. Початок за київським часом: 04:00.
Одні з господарів турніру набрали максимум очок у попередніх турах, зануривши країну в атмосферу безперервного карнавалу. Логіка підказує, що в третьому турі важливо заощадити сили, але команда набрала обертів, тож легкого матчу для Чехії не гарантовано.
Команда Мирослава Коубека у двох попередніх матчах двічі забивала перші голи, але так і не змогла жодного разу перемогти. Цього разу європейській команді треба не тільки забити гол, а й довести поєдинок до перемоги. Тільки це гарантує чехам вихід у плей-оф. Завдання посильне, тим більше, що у мексиканців на поле вийде не основний склад, включаючи воротаря-рекордсмена Гільєрмо Очоа.
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