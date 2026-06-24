Чи зіграє Неймар: анонс матчів 14-го ігрового дня на ЧС-2026

Брель Емболо, Джонатан Девід та Ашраф Хакімі. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Третій тур чемпіонату світу-2026 принесе деякі зміни у формат турніру. Тепер обидва поєдинки в кожній групі розпочинатимуться одночасно. Спочатку зіграють збірні з груп "А", "В" та "С".

Протягом одного ігрового дня, у вечірній та нічний час, буде зіграно одразу 6 поєдинків, повідомляють Новини.LIVE.

Поєдинок Швейцарії та Канади

Група В. Третій тур.

Швейцарія — Канада.

Ванкувер. Початок за київським часом: 22:00.

Суперники синхронно проводять ЧС-2026. Спочатку вони зіграли внічию в першому турі, потім розгромили опонентів у другому. Швейцарія перемогла Боснію з рахунком 4:1, Канада розгромила Катар (6:0) і здобула першу перемогу в історії чемпіонатів світу. Європейська команда є фаворитом протистояння, з огляду на досвід і клас швейцарців. Матч для них виявиться важким, але їм під силу виграти й посісти перше місце в групі.

Боснія сподівається на першу перемогу

Боснія і Герцеговина — Катар

Сіетл. Початок за київським часом: 22:00.

Обидві команди набрали по одному очку у двох перших турах на Кубку світу. Перемога в очному протистоянні гарантує вихід у плей-офф турніру з третього місця в групі. Нічия не влаштує жодну з команд, тому очікується яскравий поєдинок. Кадрова ситуація у Боснії та Катару не є оптимальною, у минулих матчах вони втратили через вилучення важливих футболістів. Однак клас європейської команди має принести їй перемогу. Не для того підопічні Сергія Барбареза проходили Італію, щоб не вийти з групи.

Марокко в передчутті розгрому

Група С. Третій тур.

Марокко — Гаїті

Атланта. Початок за київським часом: 01:00.

"Атлаські леви" виявилися найпереконливішою африканською командою на ЧС-2026. І справа не в результатах, а в домінуючому стилі гри команди. Щоправда, вони не в змозі дотримуватися його протягом усього матчу. Для перемоги над Гаїті може вистачити й півгодини. Навіть нічия або поразка виведе Марокко до плей-оф за умови, що Шотландія обіграє Бразилію.

Гаїті програла два попередні матчі й стала першою командою, яка втратила шанси на продовження боротьби. Поразка від Марокко поставить цю збірну в один ряд із Сальвадором, який першим в історії програв шість поєдинків на чемпіонатах світу.

А ось і Неймар

Шотландія — Бразилія

Маямі. Початок за київським часом: 01:00.

Європейська команда набрала у двох попередніх матчах три очки і може вперше в історії вийти до плей-оф. У Бразилії — чотири очки та ймовірне посилення складу: Неймар може вийти на поле вперше на Кубку світу-2026, хоча він поки що не в змозі відіграти весь матч. Але є й втрата: Рафінья може не зіграти через травму щонайменше до серпня. Його місце на фланзі, найімовірніше, займе молодий Раян.

Вінісіус Жуніор на тлі Неймара. Фото: Reuters

Статистика на боці "селесао", враховуючи, що за 10 попередніх матчів Шотландія лише двічі зіграла внічию з Бразилією і поступилася їй у восьми поєдинках.

Корея готова знову здивувати

Група А. Третій тур.

ПАР — Південна Корея

Гваделупа. Початок за київським часом: 04:00.

Азіатська команда вперше на турнірі зіграє з суперником, якого перевершує за класом. Раніше корейці здобули вольову перемогу над Чехією (2:1) і поступилися в запеклій боротьбі Мексиці (1:0). Успіх у третьому турі дозволить їм посісти друге місце в групі. Поразка відкине корейців на третю сходинку, хоча не виключено й останнє місце в групі, якщо в паралельному матчі чехи переможуть мексиканців.

ПАР вже вдалося здобути очко в матчі проти Чехії (1:1), і це дозволяє африканській команді сподіватися на продовження боротьби. Все залежить лише від них, але ПАР не вигравала вже сім поєдинків поспіль.

Мексиканців не зупинити

Чехія — Мексика

Мехіко. Початок за київським часом: 04:00.

Одні з господарів турніру набрали максимум очок у попередніх турах, зануривши країну в атмосферу безперервного карнавалу. Логіка підказує, що в третьому турі важливо заощадити сили, але команда набрала обертів, тож легкого матчу для Чехії не гарантовано.

Команда Мирослава Коубека у двох попередніх матчах двічі забивала перші голи, але так і не змогла жодного разу перемогти. Цього разу європейській команді треба не тільки забити гол, а й довести поєдинок до перемоги. Тільки це гарантує чехам вихід у плей-оф. Завдання посильне, тим більше, що у мексиканців на поле вийде не основний склад, включаючи воротаря-рекордсмена Гільєрмо Очоа.

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