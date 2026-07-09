Дешам пояснив, що йому не подобається у грі збірної Франції

Кіліан Мбаппе, Усман Дембеле та Дідьє Дешам. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

У першому чвертьфіналі ЧС-2026 збірна Франції зіграє з Марокко. Команда Дідьє Дешама вважається фаворитом напередодні матчу. Однак тренер не до кінця задоволений грою своїх підопічних.

Дешам назвав якість, якої бракує "триколірним", повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Le Parisien.

У півфіналі минулого чемпіонату світу французи перемогли марокканців. Цього разу "триколірні" зустрілися з "атласними левами" на стадії 1/4. Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам віддав данину поваги супернику, але вважав за краще зосередитися на обговоренні своєї команди.

Що Дешаму не подобається в грі Франції

У п’яти матчах ЧС-2026 "триколірні" забили 14 голів. Але тренер команди вважає, що цього недостатньо. Він звернув увагу на реалізацію моментів і заявив, що футболісти працюють над її покращенням.

"Треба визнати, що ми досить ефективні в атаці. Але можна грати краще на фінальній стадії, забивати більше. Ми прагнемо до стовідсоткової ефективності", — запевнив Дешам.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про слова лідера збірної Іспанії Ламіна Ямаля щодо чвертьфіналу за участю Франції та Марокко.

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