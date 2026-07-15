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Головна ЧС-2026 Французи влаштували погроми в Парижі після поразки збірної від Іспанії на ЧС

Французи влаштували погроми в Парижі після поразки збірної від Іспанії на ЧС

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Дата публікації: 15 липня 2026 11:11
Вболівальники влаштували масові заворушення в Парижі через збірну Франції
Вболівальники у Франції. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Збірна Франції не змогла впоратися з Іспанією і знову програла "червоній фурії". Підопічні Луїса Де Ла Фуенте вийшли до фіналу чемпіонату світу. Команда Дідьє Дешама ще зіграє матч за 3-тє місце.

Результат матчу спричинив чергові заворушення у Франції за участю вболівальників, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на LiveMint.

Іспанці досить легко вкотре обіграли Францію, яка провела один із найгірших матчів під керівництвом Дідьє Дешама. У півфіналі ЧС-2026 Люк Дінь "заробив" пенальті, а Майкл Олісе, Кіліан Мбаппе та інші лідери "триколірних" майже нічим не відзначилися в атаці. Незабаром після фінального свистка на вулицях великих французьких міст почалися заворушення.

Поліція була готова до погромів

Французькі правоохоронці вже давно вміють протистояти безладам з боку вболівальників, які відбуваються регулярно. Після великих матчів за участю "ПСЖ" або збірної Франції в Парижі та інших містах власники магазинів закривають вітрини залізними жалюзі, туристи залишають вулиці, а сотні поліцейських виходять на чергування.

Незважаючи на запобіжні заходи, вулиці Парижа та інших великих міст заполонили хулігани, які розгромили магазини, спалювали комунальну техніку та перевертали автомобілі. Поліцейським довелося застосувати водомети та сльозогінний газ, щоб приборкати заворушення. Цього разу у Франції обійшлося без постраждалих. Однак попереду у команди Дідьє Дешама ще один матч на Кубку світу, який теж може спричинити заворушення.

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Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що вболівальники звинуватили дівчину Кіліана Мбаппе у поразці збірної Франції від Іспанії.

Раніше Новини.LIVE анонсували другий півфінал Кубка світу, в якому збірна Англії зіграє з Аргентиною.

Париж Збірна Франції з футболу ЧС-2026 з футболу
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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