Гравці збірної Англії отримають за перемогу на ЧС-2026 безпрецедентну премію

Гаррі Кейн, Джордан Пікфорд та тренер Томас Тухель. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Гравців збірної Англії гідно мотивували перед стартом ЧС-2026. Футболістам пообіцяли виплатити дуже великі премії. Це відбудеться в тому випадку, якщо команда Томаса Тухеля вийде у фінал і переможе суперника.

Британські журналісти вперше назвали суму, яку може заробити кожен англійський гравець "трьох левів", повідомляють Новини.LIVE з посиланням на The Sun.

У другому півфіналі ЧС-2026 збірна Англії зіграє з Аргентиною. У разі перемоги "три леви" вперше за довгий час вийдуть у фінал турніру й зможуть поборотися за головний трофей. У них є додаткова мотивація для того, щоб втілити в життя слова пісні "It's coming home".

Призові для збірної Англії

Британські журналісти написали, що тренерський штаб і футболісти "трьох левів" у разі перемоги на Кубку світу зможуть отримати по 19 млн фунтів кожен. Їм озвучили цю цифру ще до старту Мундіалю. Тоді майже ніхто не вірив, що команда Томаса Тухеля справді боротиметься за трофей.

Англійська команда зіграє з Аргентиною у півфіналі Кубка світу, який відбудеться в середу, 15 липня, о 22:00 за київським часом. Гаррі Кейн та Джуд Беллінгем забили по 6 голів на турнірі. Вони беруть участь у гонці за звання найкращого бомбардира чемпіонату світу.

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