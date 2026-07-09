Ямаль назвав команду, з якою хоче зіграти у півфіналі Кубка світу

Лідери збірних Марокко, Франції та Іспанії. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

У першому чвертьфіналі ЧС-2026 зустрінуться збірні Франції та Марокко. Переможець цієї пари зіграє з командою, яка візьме гору у поєдинку Іспанія — Бельгія. Далі вже відкриється шлях до фіналу турніру.

Футболіст збірної Іспанії Ламін Ямаль поділився думкою щодо розкладу сил у першому чвертьфіналі, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Mundo Deportivo.

У півфіналі минулого чемпіонату світу Франція обіграла Марокко з рахунком 2:0. Напередодні нової зустрічі суперників команда Дідьє Дешама є фаворитом пари. Однак Ламіну Ямалю байдуже, з ким його команда зіграє на наступному етапі плей-оф. У лідера збірної Іспанії інші пріоритети.

Що Ямаль сказав про матч Франція — Марокко

Футболіст "Барселони" заявив, що у нього залишилися хороші спогади про протистояння з «триколірними» на чемпіонаті Європи-2024. У тому поєдинку команда Дідьє Дешама першою забила гол, але голи Ламіна Ямаля та Дані Ольмо принесли "червоній фурії" перемогу. При цьому молодий півзахисник буде радий зустрітися й з Марокко. Але в Іспанії є своє завдання на Кубку світу: для початку треба обіграти Бельгію.

"Це сильні команди. Ми постараємося перемогти будь-якого суперника. Важливо рухатися крок за кроком, попереду протистояння з Бельгією. Я хочу вийти у фінал і виграти його", — заявив Ямаль.

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