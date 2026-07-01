Ібрагімович розкритикував Швецію та здивував своїми словами про Мбаппе

Віктор Лінделеф та Златан Ібрагімович. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Колишній нападник збірної Швеції Златан Ібрагімович розчарований грою національної команди проти Франції. У 1/16 плей-офф Кубка світу підопічні Грема Поттера беззаперечно поступилися "триколірним". Експерт назвав головну помилку "тре крунур".

Златан Ібрагімович відзначив неймовірну форму Кіліана Мбаппе на турнірі, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Fox Sports.

Збірна Швеції нічого не змогла протиставити атакуючій потужності французів, які забили супернику три м'ячі та ще двічі влучали в каркас воріт Якоба Віделла-Сеттерстрама. Златан Ібрагімович заявив, що це було самогубство "тре крунур". Підопічні Грема Поттера зіграли так, що французам не довелося напружуватися.

Кіліан Мбаппе святкує гол. Фото: Reuters

Ібрагімович незадоволений грою шведів

Експерт відзначив націленість французів на ворота суперника і заявив, що проти лідерів команди Дідьє Дешама треба було грати щільно, не даючи їм можливості вийти на ударні позиції. Натомість шведи майже не пресингували "триколірних" на своїй половині поля.

"Мбаппе надали те, що він любить найбільше — вільний простір. Немов червону доріжку перед ним розстелили. На що можна розраховувати з такою грою проти одного з найкращих футболістів світу, який набрав чудову форму? Кіліан може стати найкращим гравцем цього турніру", — заявив Ібрагімович.

У рамках 1/8 плей-офф ЧС-2026 збірна Франції зустрінеться з Парагваєм.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про американську модель, яка знімає вірусні ролики про учасників Кубка світу.

Також Новини.LIVE повідомляли, що сказав Кіліан Мбаппе про підтримку Дідьє Дешама та виступ збірної Франції на Мундіалі.