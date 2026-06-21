Іспанія забила п'ять м'ячів у ворота Саудівської Аравії на ЧС-2026

Збірна Іспанії з футболу. Фото: Reuters

Андрій Гончар Редактор

Збірна Іспанії здобула першу перемогу на чемпіонаті світу-2026. У матчі другого туру групи H команда Луїса де ла Фуенте не залишила шансів Саудівській Аравії — 4:0.

Про результат матчу повідомив портал Новини.LIVE.

Іспанія все вирішила ще до перерви

Після несподіваної нічиєї з Кабо-Верде в стартовому турі іспанці активно розпочали зустріч та вже на 11-й хвилині відкрили рахунок. Мікель Оярсабаль прострілив із лівого флангу, а Ламін Ямаль у дотик відправив м'яч у ворота — 1:0.

Перевага іспанців швидко стала відчутною і на табло. На 21-й хвилині після розіграшу кутового Оярсабаль скористався метушнею у штрафному майданчику та подвоїв перевагу своєї команди.

Минуло лише три хвилини, і Оярсабаль забив удруге. Цього разу результативну атаку розпочав Педро Порро, а автор дубля завершив комбінацію ударом з близької відстані.

До перерви Іспанія могла забивати ще, але після удару Оярсабаля м'яч влучив у поперечину.

На початку другого тайму команда Луїса де ла Фуенте довела рахунок до розгромного. Після подачі кутового та серії рикошетів м'яч від захисника саудівців Хассана Ат-Тамбакті влетів у власні ворота.

Після четвертого голу іспанці суттєво знизили темп, контролюючи перебіг гри. Саудівська Аравія практично не створювала небезпечних моментів біля воріт Унаї Сімона та не змогла нав'язати боротьбу фавориту.

Наприкінці зустрічі Іспанія забила і вп'яте, однак гол Феррана Торреса був скасований після перегляду відеоповтору через офсайд.

Завдяки перемозі іспанці набрали чотири очки та повернулися в боротьбу за перше місце в групі. Саудівська Аравія після двох турів має одне очко та ризикує не вийти до плейоф.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE розповідав про п'ятьох уболівальниць, які стали справжніми зірками трибун на чемпіонаті світу.

Також Новини.LIVE писав про драматичний матч за участю збірної Німеччини та Кот-д'Івуару на мундіалі. Команда Юліана Нагельсманна опинилася в ролі наздоганяючої, однак змогла вирвати три очки завдяки вирішальному м'ячу на останніх хвилинах зустрічі.