Клопп, Сольбаккен та Ібрагімович розкритикували ФІФА

Столе Сольбаккен та Юрген Клопп. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Під час плей-офф чемпіонату світу стався серйозний скандал. Він пов’язаний із рішенням ФІФА дозволити повернутися на поле футболісту, який отримав червону картку. Йдеться про лілера збірної-господаря турніру.

Футбольна спільнота негативно оцінила дії ФІФА, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Diario AS.

Нападник збірної США Фоларін Балогун був вилучений з матчу 1/16 чемпіонату світу проти Боснії та Герцеговини (2:0). Він мав пропустити матч наступного етапу проти Бельгії. Однак у ФІФА змінили правила, щоб повернути нападника на поле. Це сталося завдяки лобіюванню американських властей.

Як футбольна спільнота відреагувала на рішення ФІФА

Екс-нападник збірної Швеції Златан Ібрагімович, який працює експертом на турнірі, відмовився коментувати інцидент, хоча зізнався, що це його розлютило. Легендарний у минулому футболіст заявив, що якщо почне говорити на цю тему, його одразу ж звільнять.

Златан Ібрагімович у студії. Фото: instagram.com/zlatan/

Головний претендент на посаду тренера збірної Німеччини Юрген Клопп виявився більш красномовним. Йому шкода Фоларіна Балогуна, який опинився в епіцентрі скандалу, але при цьому німецький фахівець розкритикував ФІФА.

"Виходить, що це не наша гра, а їхній бізнес. Я в шоці, якщо все це правда. Не можна так змінювати правила на догоду кільком людям на планеті. Просто якесь божевілля", — заявив Клопп.

Тренер збірної Норвегії Столе Сольбаккен вважає, що рішення ФІФА зашкодить футболу. Йому шкода збірну США, яка тепер може зіткнутися з критикою з боку більшості вболівальників.

"Це була величезна помилка з боку ФІФА. Йому показали жовту картку, втрутилася система VAR, його вилучили з поля. Отже, він має бути дискваліфікований на один матч. Це невдале рішення", — заявив Сольбаккен.

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