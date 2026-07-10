Лідер збірної Англії може не вийти на поле у матчі ЧС проти Норвегії

Деклан Райс під час тренування. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель буде змушений знайти заміну одному з провідних гравців команди. Деклан Райс може не вийти на поле у чвертьфіналі Кубка світу. Суперником "трьох левів" стане Норвегія.

У Райса вірусна інфекція, яка призвела до загострення його проблем зі здоров’ям, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на BBC.

Настрій у таборі збірної Англії оповитий глибокою тривогою після того, як Деклан Райс пропустив друге тренування поспіль перед суботнім чвертьфінальним матчем чемпіонату світу проти Норвегії. Відомо, що 27-річний півзахисник підхопив вірус. Хвороба погіршила його стан, а також ускладнила вже існуючу неврологічну проблему в підколінному сухожилку та попереку.

Не виключено, що головному тренеру збірної Англії Томасу Тухелю доведеться шукати заміну цьому універсальному гравцеві на полі. Це буде непросто, особливо з огляду на те, що півзахисник "Арсенала" у національній команді може грати одразу на кількох позиціях. Також проблеми є у Марка Гехі, який відновлюється після травми підколінного сухожилля.

Ситуація у таборі збірної Норвегії

Спалах вірусу торкнувся не тільки табору збірної Англії, але й на короткий час поширився на тренувальній базі збірної Норвегії. Капітан команди Мартін Едегор раніше підтвердив, що кілька членів команди почувалися погано через різкі перепади температури.

Головний тренер збірної Норвегії Стале Сольбаккен швидко вжив заходів, щоб розвіяти паніку. Він твердо наполягає на тому, що чутки про поширення хвороби серед його гравців — лише плітки. За словами наставника, кожен член його команди перебуває у відмінній формі та готовий до боротьби.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали, скільки коштують квитки на фінал Кубка світу, а також хто із зірок виступить у перерві матчу.

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