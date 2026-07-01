Мбаппе назвав фактор, який допоміг Франції розгромити Швецію

Дідьє Дешам та Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

У рамках першого раунду плей-офф чемпіонату світу збірна Франції розгромила Швецію з рахунком 3:0. Окрім голів, футболісти "триколірних" двічі влучали у каркас воріт суперника. Кіліан Мбаппе записав на свій рахунок черговий дубль.

Лідер збірної Франції зрівнявся за кількістю голів на турнірі з Ліонелем Мессі, нагадує портал Новини.LIVE з посиланням на RMC Sport.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам повернувся до складу команди після трагічної звістки про смерть матері. Футболісти присвятили наставнику перемогу над Швецією. Після матчу лідер команди підтримав 57-річного фахівця.

Майкл Олісе та Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters

Як Мбаппе оцінив перемогу Франції

Капітан "триколірних" чудово усвідомлює, де він перебуває і яке завдання стоїть перед ним та командою. За словами Кіліана Мбаппе, у ДНК його партнерів по збірній Франції закладено боротися один за одного. І зараз "триколірні" згуртувалися навколо Дідьє Дешама.

"Важкі часи для нашого тренера, це позначилося на всій команді. Ми єдині, як ніколи. Нізащо не залишимо його самого, ми підтримуємо Дідьє. Кожен із нас", — заявив Мбаппе.

У наступному турі плей-офф Франція зіграє з Парагваєм, який Кіліан назвав серйозним суперником, що вміє захищатися та контратакувати.

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