Мбаппе забив свї 9 та 10 голи на ЧС й обійшов Мессі в списку бомбардирів

Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

Андрій Гончар Редактор

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе став автором історичного досягнення під час матчу за третє місце чемпіонату світу-2026 проти Англії. Два забиті м'ячі дозволили французу очолити список найкращих бомбардирів в історії фінальних турнірів мундіалів.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE.

Гол Кіліана Мбаппе. Фото: Reuters

Мбаппе встановив рекорд

Французька команда провалила перший тайм і поступалася Англії з рахунком 0:4, але після перерви зуміла нав'язати супернику боротьбу. Уже на 48-й хвилині Дайо Упамекано перехопив м'яч поблизу центральної лінії, після чого французи провели швидку атаку. Майкл Олісе віддав передачу на Кіліана Мбаппе, який точним ударом у нижній кут переграв Діна Гендерсона.

За шість хвилин форвард уже допоміг відзначитися партнеру. Мбаппе вивів Бредлі Баркола на побачення з воротарем, і нападник реалізував свій шанс, скоротивши відставання до двох м'ячів.

На 66-й хвилині лідер французів оформив дубль. Після розіграшу атаки за участю Усмана Дембеле та Майкла Олісе Мбаппе отримав передачу в центрі штрафного майданчика й бездоганно пробив повз голкіпера англійців.

Другий гол став для нападника десятим на чемпіонаті світу-2026. Загалом за кар'єру на фінальних турнірах мундіалів Мбаппе забив уже 22 м'ячі.

Цей показник дозволив французу стати одноосібним рекордсменом за кількістю голів в історії чемпіонатів світу. Попереднім лідером був Ліонель Мессі, який має у своєму активі 21 забитий м'яч. На нинішньому турнірі аргентинець відзначився вісім разів, тоді як Мбаппе довів свій бомбардирський доробок до десяти голів.

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