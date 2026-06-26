Норвегія в центральному матчі зіграє з Францією: розклад 16-го дня ЧС-2026

Ерлінг Голанн та Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters

Андрій Гончар Редактор

На чемпіонаті світу-2026 завершується боротьба ще в трьох групах. У ніч на 27 червня визначаться всі учасники плейоф із квартетів G, H та I, а головною подією дня стане поєдинок між Норвегією та Францією.

Про розклад матчів повідомив портал Новини.LIVE.

Ерлінг Голанн. Фото: Reuters

Бельгія грає матч без права на помилку

Група G. Третій тур.

Нова Зеландія — Бельгія

27 червня. Початок за Києвом: 06:00.

"Червоні дияволи" після двох нічиїх загнали себе у складне становище. Бельгійцям необхідно перемагати Нову Зеландію та уважно стежити за розвитком подій у паралельному матчі. Команда Руді Гарсії досі не програвала, однак і жодної перемоги ще не здобула.

Нова Зеландія вже здивувала результативною грою проти Ірану, а тому бельгійцям точно не варто розраховувати на легкий вечір. Навіть нічия може залишити одного з фаворитів турніру за бортом плейоф.

Єгипет та Іран розіграють путівку до плейоф

Група G. Третій тур.

Єгипет — Іран

27 червня. Початок за Києвом: 06:00.

Єгипет очолює квартет із чотирма очками та перебуває за крок від виходу до наступного раунду. Команду влаштує нічия, тоді як Ірану бажано перемагати, щоб не залежати від результату зустрічі Бельгії та Нової Зеландії.

Обидві збірні поки що не програли на турнірі, тому їхня очна зустріч має всі шанси стати однією з найнапруженіших у заключному турі.

Іспанія перевірить амбіції Уругваю

Група H. Третій тур.

Уругвай — Іспанія

27 червня. Початок за Києвом: 03:00.

Після впевненої перемоги над Саудівською Аравією іспанці захопили лідерство у групі. Однак для збереження першого місця команді необхідно не програти Уругваю, який досі залишається без поразок.

Південноамериканці двічі поспіль зіграли внічию, але саме перемога над Іспанією дозволить їм очолити квартет перед стартом плейоф.

Кабо-Верде ще може створити сенсацію

Група H. Третій тур.

Кабо-Верде — Саудівська Аравія

27 червня. Початок за Києвом: 03:00.

Дебютанти чемпіонату світу залишаються однією з головних несподіванок турніру. Дві нічиї дозволили Кабо-Верде зберегти реальні шанси на вихід до плейоф.

Для Саудівської Аравії ситуація значно складніша. Команді необхідна лише перемога, але навіть вона не гарантує продовження боротьби без сприятливого результату в іншому матчі групи.

Франція та Норвегія визначать переможця квартету

Група I. Третій тур.

Норвегія — Франція

26 червня. Початок за Києвом: 22:00.

Обидві збірні вже виконали головне завдання та достроково вийшли до плейоф, здобувши по дві перемоги. Тепер на них чекає очна зустріч, яка визначить переможця групи.

Особлива увага буде прикута до протистояння Ерлінга Голанда та Кіліана Мбаппе. Саме лідери своїх команд можуть стати головними героями центрального матчу ігрового дня.

Також французи будуть без головного тренера Дідьє Дешама, який повернувся додому після смерті своєї матері.

Сенегал та Ірак завершать виступ на турнірі

Група I. Третій тур.

Сенегал — Ірак

26 червня. Початок за Києвом: 22:00.

Обидві команди програли стартові два поєдинки та втратили шанси на вихід до плейоф. Заключний матч стане для них можливістю завершити чемпіонат світу на позитивній ноті.

Сенегал виглядав конкурентоспроможніше у попередніх зустрічах і вважається фаворитом, однак Ірак уже не має турнірного тиску, що може зробити цей поєдинок відкритим і результативним.

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