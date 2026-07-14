Рой Кін заявив, що Франція та Аргентина вийдуть у фінал ЧС-2026

Кіліан Мбаппе, Рой Кін та Ліонель Мессі. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Колишній півзахисник "Манчестер Юнайтед" Рой Кін уже знає, хто зіграє у фіналі Кубка світу. Він порівняв шанси всіх суперників на стадії 1/2 фіналу та поділився своїм прогнозом. Ірландець упевнений у перемозі фаворитів і класичному протистоянні у вирішальному поєдинку.

Кін робить ставку на фінал за участю збірних Франції та Аргентини, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Manchester Evening News.

Рой Кін задоволений складом півфіналів на Кубку світу. Експерт вважає, що учасники приблизно рівноцінні за силою. При цьому ірландець не бачить шансів у збірних Іспанії та Англії вийти у фінал ЧС-2026. Свою думку він пояснив ігровою перевагою французів та аргентинців.

Що Рой Кін заявив про півфінали Мундіалю

Колишній футболіст і тренер високо оцінив лінію атаки команди Дідьє Дешама. Він упевнений, що у французів у цьому компоненті немає рівних на Кубку світу. Також Рой Кін відзначив характер і лідерські якості аргентинських футболістів. Все це, а також досвід, допоможе команді пробитися до фіналу.

"Іспанія та Англія сильні, кожна по-своєму. Але є константи, які важко перевершити. З атакою французів неможливо впоратися. Ліонеля Мессі теж важко зупинити. Я бачу саме ці дві збірні у фіналі. Це логічно. Здивуюся, якщо помилюся", — заявив Рой Кін.

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