Роналду може втратити місце в основі Португалії: хто здатен його замінити

Жоао Фелікс, Гонсалу Рамуш і Рафаель Леау. Фото: Reuters

Андрій Гончар Редактор

Після нічиєї збірної Португалії з ДР Конго на чемпіонаті світу-2026 дедалі частіше лунають розмови про роль Кріштіану Роналду в національній команді. Форвард не зміг відзначитися результативними діями та вкотре став об'єктом критики через свою гру.

Про зміни у складі Португалії повідомив портал Transfermarkt, передає Новини.LIVE.

Роналду, якому наразі 41-рік, залишається одним із найвидатніших футболістів в історії, однак його форма на великих турнірах викликає питання. Він не забивав вже десять матчів поспіль на чемпіонатах світу та Європи, а в поєдинку проти ДР Конго не завдав жодного удару в площину воріт.

Кріштіану Роналду. Фото: Reuters

Головний претендент на заміну

Найочевиднішим кандидатом виглядає Гонсалу Рамуш. Саме форвард "ПСЖ" замінив Роналду в основі Португалії під час плейоф чемпіонату світу-2022 та тоді оформив хет-трик у ворота Швейцарії.

Нападник не може похвалитися стабільною результативністю на клубному рівні, однак його мобільність та активний пресинг здатні додати команді динаміки в атаці. Рамуш також краще взаємодіє з партнерами та більше працює без м'яча.

Кріштіану Роналду. Фото: transfermarkt.com

Варіанти від Мартінеса

Ще одним можливим рішенням є Жоау Фелікс. Хоча він не є класичним центрфорвардом, але універсальний футболіст може діяти на вістрі атаки та часто змінювати позиції з вінгерами.

Минулого сезону Фелікс став одним із найрезультативніших гравців "Аль-Насра", взявши участь у 34 голах команди. Його нестандартні рішення та техніка можуть зробити гру португальців менш передбачуваною.

Також тренерський штаб може звернути увагу на Рафаела Леау. Він звик виступати на лівому фланзі, але останнім часом нерідко діяв у центрі нападу. Швидкість, фізична міць і вміння відкриватися за спини захисникам дозволяють йому виконувати роль центрального форварда.

Попри дискусії навколо складу, очікується, що в наступному матчі чемпіонату світу проти Узбекистану Роберто Мартінес знову довірить місце в стартовому складі Роналду. Однак невдалий результат може змусити тренера серйозно переглянути роль легендарного капітана в команді.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про позицію Майкла Оуена щодо виступів Кріштіану Роналду на чемпіонаті світу. Володар "Золотого м'яча" заявив, що не поділяє претензій до капітана збірної Португалії та високо оцінює його роль у команді.

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