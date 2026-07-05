Роналду розповів, що проводить свій останній чемпіонат світу

Кріштіану Роналду. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Гончар Редактор

Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду оголосив, що чемпіонат світу-2026 стане для нього останнім у кар'єрі. Водночас 41-річний форвард запевнив, що поки не планує завершувати виступи за національну команду.

Про заяву португальця повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на AS.

Кріштіану Роналду на пресконференції. Фото: Reuters

Роналду оголосив про останній чемпіонат світу

Напередодні матчу 1/8 фіналу проти збірної Іспанії легендарний нападник підтвердив, що більше не братиме участі у світових першостях.

"Так, це буде мій останній чемпіонат світу", — сказав Роналду.

Футболіст зазначив, що прагне максимально насолодитися кожною миттю нинішнього турніру та зберегти спогади про людей, яким разом із партнерами по команді дарував яскраві емоції.

Водночас Роналду підкреслив, що завершувати міжнародну кар'єру поки не збирається. За його словами, рішення про відхід зі збірної буде ухвалене лише тоді, коли він сам відчує, що настав відповідний момент.

Капітан Португалії також наголосив, що незалежно від кількості ігрового часу завжди відчуває відповідальність перед національною командою. Зараз всі його думки пов'язані з матчем проти Іспанії та боротьбою за вихід до чвертьфіналу.

Поєдинок 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 між збірними Португалії та Іспанії відбудеться 6 липня.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що збірна Франції з мінімальною перевагою здолала Парагвай завдяки результативному удару Кіліана Мбаппе, а Марокко впевнено вибило Канаду з чемпіонату світу-2026.

Також Новини.LIVE писав, що гучний скандал на чемпіонаті світу-2026 спалахнув після вчинку легендарного футболіста, який викликав неоднозначну реакцію футбольної спільноти.