Англия в меньшинстве выбила Мексику с ЧМ-2026

Харри Кейн во время матча. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Сборная Мексики не сумела остановить Англию в домашнем матче 1/8 чемпионата мира. Подопечные Хавьера Агирре пропустили первые голы на турнире и вылетели. Европейская команда доигрывала поединок в меньшинстве.

На этот раз лидерские качества в составе сборной Англии проявил Харри Кейн, сообщают Новини.LIVE.

Начало поединка было отложено на час из-за непогоды, которая затопила столицу Мексики. Местная команда начала матч против Англии уверенно. До этого она не пропустила ни одного гола на турнире и намеревалась продолжить серию. Вместо этого потерпели первое поражение на стадионе "Ацтека".

Как англичане вырвали победу

Первый опасный момент в матче создали хозяева поля, но Пикфорд справился с ударом Хименеса. Англия ответила проходом и ударом Гордона, который отразил вратарь сборной Мексики. Затем слово взял Джуд Беллингем, который оформил дубль за несколько минут. Ему ассистировали Букайо Сака и Харри Кейн. Мексиканцы ответили голом Киньонеса. Хименес мог сравнять счет еще до перерыва, однако не реализовал два опасных момента.

Нико О'Райлли и Харри Кейн. Фото: Reuters

После перерыва сборная Англии осталась в меньшинстве. Рефери сначала не обратил внимание на фол Джарелла Квансы, но получил от арбитров VAR запрос на проверку момента. Но даже вдесятером "три льва" сумели забить третий гол. Англичане получили право на пенальти, который уверенно реализовал Кейн. Через девять минут уже Мексика била одиннадцатиметровый. В конце матча хозяева поля пытались забить третий гол, но Джордан Пикфорд, повторивший рекорд Питера Шилтона по матчам на чемпионате мира, больше не пропустил ни одного гола.

Мексика — Англия — 2:3 (1:2)

Голы: Киньонес, 42; Хименес, 69 (пенальти) — Беллингем, 36, 38; Кейн, 60 (пенальти).

Удаление: Кванса, 54 (Англия).

В четвертьфинале сборная Англии сыграет с Норвегией.

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