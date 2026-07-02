Бекхэм заработает десятки миллионов фунтов во время ЧМ-2026

Дэвид Бекхэм с женой Викторией. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Сэр Дэвид Бекхэм затмил других бывших звезд футбола на ЧМ-2026. Экс-капитан сборной Англии, которому сейчас 51 год, стал одним из самых заметных телевизионных персонажей турнира. Это произошло благодаря многочисленным рекламным роликам, показанным во время матчей в США, Канаде и Мексике.

Бекхэм оказался одним из тех, кто получил выгоду от паузы на питье воды во время каждого из таймов на Мунлиале, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Daily Mail.

Владелец футбольного клуба "Интер Майами" появлялся в рекламе крупных брендов, включая Pepsi, McDonald's, Lay's, Stella Artois, Home Depot, Bank of America, Verizon и Adidas. От предматчевых репортажей до перерывов и перерывов на питье воды он был практически вездесущ. Хотя многие болельщики сочли такое обилие рекламы во время Кубка Мира неприятным, рассматривая его как помеху ходу игры, Девид Бекхэм нашел прибыльную новую платформу для продвижения брендов.

Бекхэм доминирует на экране

Перерывы на питье воды изначально были введены для того, чтобы игроки могли спастись от жары, но они стали предметом споров. Многие болельщики утверждают, что остановки превращают футбол в телевизионный продукт, фактически разделяя матч на четыре четверти вместо двух таймов.

В этой ситуации Дэвид Бекхэм оказался идеальным представителем для крупных рекламодателей. По оценкам, бывший игрок заработал около 19 млн фунтов стерлингов только на рекламе, связанной с чемпионатом мира. Его реклама появлялась несколько раз за матч: перед началом игры, во время перерывов и в перерыве между таймами.

Эксперт по спортивной экономике Патрик Рише заявил, что Бекхэм остается одной из немногих международных суперзвезд, способных привлечь внимание разнообразной аудитории. Бывший полузащитник сборной Англии очень узнаваем, утончен и заслуживает доверия. Это надежный выбор для глобальных брендов.

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