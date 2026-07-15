Битва за финал и Золотой мяч: анонс матча Англия — Аргентина

Харри Кейн, Лионель Месси и Джуд Беллингем. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони считает Англию достойным и сильным соперником. Он заявил, что именно подопечные Томаса Тухеля являются фаворитами противостояния ЧМ-2026. Однако на деле все не совсем так.

Соперники подошли к игре в равных условиях, однако у аргентинцев есть небольшое преимущество, сообщают Новини.LIVE.

Мечта может стать реальностью

Наставника сборной Англии Томаса Тухеля критиковали сразу после назначения на эту должность. Шквал осуждения поутих только после того, как он вывел команду в полуфинал ЧМ-2026. На прошлом Мундиале барьером "трех львов" стал четвертьфинал, есть прогресс. Немецкий специалист уже в шаге от того, чтобы исполнить обещание: он говорил, что споет гимн Англии, если его команда пробьется в финал турнира.

Команда Тухеля — это не только лидеры Харри Кейн и Джуд Беллингем, которые могут по очереди решать судьбу матчей. Это строгая дисциплина, агрессивный прессинг, тактическая гибкость. При этом никуда не делись ошибки в обороне. Еще одной слабой стороной команды является то, что она не может на одном уровне проводить весь матч. У Англии бывают спады в игре, которыми периодически пользуются соперники.

Месси все еще в порядке

Действующие чемпионы мира дошли до полуфинала Мундиаля-2026, а значит не ударили в грязь лицом. Это соверешенно не та команда, что четыре года назад. У нее нет баланса в игре, сильных фланговых игроков и агрессивного прессинга. Но Лео Месси снова в прекрасной форме. Сильными сторонами остаются уверенная игра в обороне, мощный центр поля.

При этом у Аргентины есть менталитет победителя, который помог команде пробиться в полуфинал на ЧМ-2036. На стороне "альбиселесте" были и везение, и характер, и мастерство в виде прекрасных ударов со средней и дальней дистанции. Эти футболисты верят в собственные силы.

Французы Килиан Мбаппе и Усман Дембеле по сути выбыли из борьбы за "Золотой мяч"-2026. Награду может получить тот футболист, который успешно проведет оставшиеся матчи Кубка Мира. И если никто из испанцев на награду, по сути, не претендует, то Лионель Месси и Харри Кейн все еще остаются в гонке. Аргентинец забил 8 голов на турнире, англичанин записал на свой счет 6 мячей. Битва будет напряженной.

Кубок Мира-2026. Полуфинал

Англия — Аргентина

15 июля, начало матча в 22:00 по киевскому времени.

Атланта, Джорджия, США.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что сборная Франции провела один из худших матчей под руководством Дидье Дешама.

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