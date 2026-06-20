Бразилия и Марокко победили, Турция и Гаити вылетели с ЧМ-2026

Бразилия Матеус Кунья празднует гол. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Во втором туре группового этапа чемпионата мира развернулась настоящая драма. Сразу две команды потеряли шансы выйти в плей-офф турнира. Также зафиксировано первое применение неоднозначного правила ФИФА.

Речь идет об удалении футболиста с поля за прикрывание рта рукой, сообщают Новини.LIVE.

Сборная Турции была фаворитом перед матчем с Парагваем, но пропустила гол уже на 2-й минуте, когда Матиас Галарс точным дальним ударом завершил многоходовую атаку южноамериканской команды. Команда Винченцо Монтеллы нанесла 62 удара по воротам в матчах с Австралией и Парагваем и оба раза владела мячом более 70% времени. Но турки так и не забили ни одного гола, заняти последнее место в группе и сыграют на ЧМ-2026 еще только один матч.

Примечательно, что Парагвай больше тайма играл в меньшинстве. Мигель Альмирон на 45-й минуте прикрыл рот рукой, когда что-то сказал сопернику. По новому правилу ФИФА, это прямая красная карточка.

Турция — Парагвай — 0:1 (0:1)

Гол: Галарс, 2.

Удаление: Альмирон, 45.

Долгожданная феерия Бразилии

Сборная Гаити не смогла ничего противопоставить команде Карло Анчелотти. Уже на 12-й минуте Рафинья забил гол, который не засчитали из-за офсайда. Но вскоре защитник Гаити Ханнес Делькруа выбил мяч в Матеуса Кунью, и "селесао" повели в счете.

На 36-й минуте уже Винисиус ассистировал Кунье, который забил свой второй гол в матче. А перед самым перерывом уже сам Жуниор забил третий мяч с передачи Лукаса Пакета. Это первая разгромная победа Бразилии на турнире, но при этом команда еще в первом тайме потеряла из-за травмы Рафинью.

Бразилия — Гаити — 3:0 (3:0)

Голы: Матеус Кунья, 23, 36; Винисиус, 45+3.

Рекорд Марокко

Сборная Шотландии после победы над Гаити в прошлом туре хотела "зацепиться за очки" и в поединке с Марокко, но команда Мохамеда Уахби быстро поставила соперника на место. Африканская команда забила самый быстрый гол на ЧМ-2026. Браим Диас забросил мяч в чужую штрафную, а новичок "Баварии" Исмаэль Сайбари точно и сильно пробил с острого угла.

Шотландия — Марокко — 0:1 (0:1)

Гол: Сайбари, 2.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, как сборная США не оставила Австралии не единого шанса и квалифицировалась в плей-офф ЧМ-2026.

Также Новини.LIVE сообщали, что главный тренер сборной Испании сказал о шансах Ламина Ямаля сыграть против Саудовской Аравии.