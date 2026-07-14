Дешам назвал Францию аутсайдером в матче с Испанией

Дидье Дешам, Усман Дембеле и Килиан Мбаппе. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

В первом полуфинале Кубка Мира-2026 встретятся сборные Франции и Испании. Главный тренер "трехцветных" считает соперника фаворитом противостояния. Он объяснил, какой может получиться игра.

Дешам дал важное обещание болельщикам сборной Франции, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

Во вторник, 14 июля, сборная Франции сыграет с Испанией в первом полуфинале ЧМ-2026. Для наставника "трехцветных" этот поединок может стать последним у руля национальной команды. Дидье Дешам уйдет со своего поста после Мундиаля вне зависимости от результатов Франции.

Что Дешам сказал перед игрой

Чемпион мира-1998 мечтает вывести "трехцветных" в их третий финал Кубка Мира подряд. На счету французов победа над Хорватией в 2018 году и поражение от Аргентины в 2022 году. Лишь Испания стоит на пути сборной Франции перед решающим поединком турнира.

"Не стану отказываться от своих слов, я действительно считаю "красную фурию" фаворитом в нашей паре. Де Ла Фуэнте создал прекрасную команду, у которой почти нет слабых мест. За последние недели они доказали, что являются одной из сильнейших сборных на Мундиале", — заявил Дешам.

Тренер сборной Франции отметил, что обе команды сосредоточатся на обороне. Однако при этом соперники умеют и любят атаковать, потому болельщиков ждет захватывающий поединок.

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