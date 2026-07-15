ФИФА прервет финал ЧМ-2026 на полчаса: известна причина

Мадонна и президент ФИФА Джанни Инфантино. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Финал чемпионата мира по футболу может оказаться непредсказуемым. Причиной стало нововведение от ФИФА. Решающий поединок турнира остановят на целых полчаса.

Это будет сделано ради масштабного концерта с участием мировых звезд, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на The Telegraph.

ФИФА уже изменила формат проведения Кубка Мира по футболу. Не все нововведения были положительно встречены как участниками Мундиаля, так и болельщиками. Однако на этом Союз не остановился. Было принято еще одно решение, которое может повлиять на исход сил в финальном матче. Даже паузы на питье воды часто изменяют ход встреч на турнире. Что уже говорить о более длинной паузе.

Длинная пауза в Нью-Йорке

Перерыв между таймами поединка, которая обычно занимает 15 минут, в финале ЧМ-2026 займет полчаса. В этом время на стадионе в Нью-Йорке, где и пройдет противостояние, состоится праздничный концерт, ФИФА пригласил звезд мирового уровня.

Кто выступит в финале Мундиаля

Крис Мартин из Coldplay;

Мадонна;

Шакира;

Джастин Бибер;

BTS;

Школьный хор PS22 Chorus;

Актеры из "Улицы Сезам";

Burna Boy;

Дирижер Густаво Дудамель.

Также известно, что перед финальным поединком состоится масштабное шоу. Его хедлайнерами станут Робби Уильямс, Николь Шерзингер и актер Том Круз.

Напомним, Новини.LIVE считают девушку Килиана Мбаппе в ответе за то, что форвард не смог забить Испании в полуфинале ЧМ.

Также Новини.LIVE сообщали о раскладе сил во втором полуфинале Кубка Мира, в котором встретятся Англия и Аргентина.