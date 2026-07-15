Французы разгромили Париж после поражения сборной от Испании на ЧМ

Болельщики во Франции. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Сборная Франции не смогла справиться с Испанией и снова проиграла "красной фурии". Подопечные Луиса Де Ла Фуэнте вышли в финал чемпионата мира. Команда Дидье Дешама еще сыграет поединок за 3 место.

Результат матча привел к очередным беспорядка во Франции с участием болельщиков, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на LiveMint.

Испанцы достаточно легко в очередной раз обыграли Францию, которая провела один из худших матчей под руководством Дидье Дешама. В полуфинале ЧМ-2026 Люка Динь "привез" пенальти, а Майкл Олисе, Килиан Мбаппе и другие лидеры "трехцветных" почти ничем не запомнились в атаке. Вскоре после финального свистка на улицах крупных французских городов начались беспорядки.

Полиция была готова к погромам

Французские правоохранители давно умеют противостоять бесчинствам фанатов, которые проходят регулярно. После больших матчей с участем "ПСЖ" или сборной Франции в Париже и других городах владельцы магазинов закрывают ветрины железными ставнями, туристы уходят с улиц, а сотни полицейских выходят на дежурство.

Несмотря на меры предосторожности, улицы Парижа и других крупных городов заполнили хулиганы, которые громили магазины, сжигали коммунальную технику и переворачивали автомобили. Полицейским пришлось применить водометы и газ, чтобы унять беспорядки. На этот раз во Франции обошлось без пострадавших. Однако впереди у команды Дидье Дешама еще один матч на Кубке Мира, который тоже может вызвать беспорядки.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что болельщики обвинили девушку Килиана Мбаппе в поражении сборной Франции от Испании.

Ранее Новини.LIVE анонсировали второй полуфинал Кубка Мира, в котором сборная Англии сыграет с Аргентиной.