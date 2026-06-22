Германия потеряла до конца ЧМ-2026 одного из лидеров сборной

Нико Шлоттербек в Бундестим. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн будет вынужден решить еще одну сложную задачу во время ЧМ-2026. Один из основных игроков команды больше не выйдет на поле в матчах турнира. Ему придется искать замену среди резервистов.

Нико Шлоттербек получил тяжелую травму в прошлом туре Мундиаля, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Sky Sports.

Защитник дортмундской "Боруссии" Нико Шлоттербек получил травму в матче второго тура группового этапа Кубка Мира, в котором сборная Германии одержала волевую победу над Кот-д'Ивуаром. Игроку оказали помощь прямо на поле, после чего он вернулся в игру. Однако в перерыве Юлиан Нагельсманн заменил футболиста.

Потеря для Бундестим

Позже 26-летний Нико Шлоттербек прошел углубленное медицинское обследование. Оно выявило у защитника разрыв внутренней связки левого голеностопного сустава. Это означает, что он вернется в строй примерно через два месяца и пропустит отставшиеся матчи ЧМ-2026.

Нико Шлоттербек является одним из лидеров сборной Германии. За прогрессом защитника наблюдают представители "Барселоны", "Реала" и других грандов. В матче первого тура с Кюрасао (7:1) он забил один из голов своей команды.

В следующем поединке немцы сыграют против Эквадора. Поединок состоится в четверг, 25 июня. Вероятно, вакатное место в основе сборной Германии займет Антонио Рюдигер.

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