Ибрагимович объяснил, почему Месси так много забивает на Кубке Мира

Лионель Месси и Златан Ибрагимович. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Бывший форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович оценил выход Аргентины в 1/4 плей-офф Кубка Мира. Для этого "альбиселесте" пришлось вырвать победу над Египтом. При этом подопечные Лионеля Скалони уступали в счете в два гола.

Златан Ибрагимович отметил вклад Лионеля Месси в победу Аргентины, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на FOX.

Аргентинец Лионель Месси не забил пенальти в ворота сборной Египта в 1/8 чемпионата мира. Он сумел исправиться во втором тайме и записал на совй счет гол с результативной передачей. Это позволило "альбиселесте" вырвать волевую победу со счетом 3:2 в компенсированное к поединку время.

Аргентинские футболисты поздравляют Лео Месси с победой. Фото: Reuters

Что Златан сказал о Месси

Бывший шведский футболист отметил, что ни один из соперников сборной Аргентины на ЧМ-2026 так и не придумал, как остановить Лионеля Месси. В отдельные отрезки игры ветеран "превращается в зверя", который забивает гол за голом и дирижирует атаками своей команды.

"Он все еще предельно мотивирован, хочет играть и может это делать. Опыт и талант на месте. Месси завоевал массу трофеев, он является действующим чемпионом мира. И несмотря на все это Лионель по-прежнему хочет добиться большего", — заявил Ибрагимович.

В получинале Мундиаля сборная Аргентины сыграет со Швейцарией. Матч пройдет в воскресенье, 12 июля.

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