Испания набирает ход: анонс и прогноз на матч ЧМ-2026 с Бельгией

Ламин Ямаль, Кевин Де Брюйне и Ромелу Лукаку. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Во втором четвертьфинале Мундиаля сборная Испании сыграет с Бельгией. Один из фаворитов ЧМ-2026 впервые встретится с командой, которая забивает много голов на турнире. Подопечным Луиса Де Ла Фуэнте будет сложно сдержать атаку противника.

Испания до сих пор не пропустила ни одного мяча на Кубке Мира, сообщают Новини.LIVE.

Голкипер "красной фурии" Унаи Симон уверенно сохраняет в неприкосновенности ворота команды. Он уже стал лучшим вратарем в истории чемпионатов мира по этому показателю. Но испанцы еще не сталкивались с такой атакой, какой обладает сборная Бельгии, способная забить 2-3 гола сопернику за матч.

Кто сыграет первым номером

Подопечные Де Ла Фуэнте побеждают за счет индивидуального качества футболистов, слаженной командной работе на высокой скорости и тактической гибкости. "Красные дьяволы" пробились так далеко на ЧМ-2026 благодаря тому же исполнительскому мастерству и командному духу, который традиционно силен в этой команде. После волевой победы над Сенегалом в 1/16 бельгийцы легко разгромили США в следующей стадии и теперь с оптимизмом готовятся к игре с испанцами.

Отдельная интрига заключается в том, как пиренейцы намерены остановить Ромелу Лукаку. На Кубке Мира ветеран результативно выходит на замену. На его счету уже три гола и один ассист.

Спустя несколько дней после этого матча у лидера сборной Испании Ламина Ямаля будет день рождения. Молодой футболист может сделать роскошный подарок и себе, и всей нации. Надо лишь не увлекаться индивидуальными действиями.

Кубок Мира-2026. Четвертьфинал.

Испания — Бельгия

Инглвуд, Калифорния. Начало по киевскому времени: 22-00.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, где в ближайшие годы может продолжить карьеру лидер сборной Норвегии Эрлинг Холанн.

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