Известный английский футболист пообещал отправить Месси на пенсию

Лионель Месси и Джо Коул. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Бывший футболист лондонского "Челси" и сборной Англии Джо Коул не сомневается в том, что подопечные Томаса Тухеля смогут выйти в финал ЧМ-2026. Он уверен, что "три льва" выбьют с турнира Аргентину. Эксперт считает, что победитель этой пары уже понятен.

Коул привел аргументы в пользу возможной победы сборной Англии, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Metro.

На Кубке Мира-2026 осталось провести всего четыре матча. Сборные Франции, Испании, Англии и Аргентины сумели выйти в полуфинал турнира. Известный в прошлом футболист Джо Коул не сомневается, что команда Томаса Тухеля способна на большее.

Месси поедет домой?

Экс-защитник "трех львов" считает, что в составе сборной Англии есть лидеры, которые могут взять игру на себя, когда соперник плотно опекает Харри Кейна. По мнению эксперта, Томас Тухель наладил командную игру и атмосферу в раздевалке. Джо Коул не сомневается, что англичане смогут выйти в финал ЧМ-2026.

"Я уверен на 100%, что в этот раз мы отправим отдыхать Лионеля Месси. Просто чувствую, что победим. Сборная Англии играет слишком быстро для Аргентины", — заявил Джо Коул.

Второй полуфинал, в котором встретятся эти команды, состоится в среду, 15 июля, в 22:00 по киевскому времени.

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