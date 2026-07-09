Хакими против Дембеле и Мбаппе: анонс матча Франции с Марокко

Килиан Мбаппе, Ашраф Хакими и Усман Дембеле. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

После небольшой паузы длинной в сутки на чемпионате мира-2026 продолжается стадия плей-офф. В первом четвертьфинале турнира встретятся сборные Франции и Марокко. Африканская команда хочет поквитаться с соперником за поражение на прошлом турнире.

Килиан Мбаппе продолжит гонку за звание лучшего бомбардира Мундиаля, прогнозируют Новини.LIVE.

Финалисты прошлого Мундиаля французы в 1/2 Кубка Мира-2022 прошли именно Марокко. В начале того полуфинала счет открыл Тео Эрнандес, а в конце матча забил Рандаль Коло-Муани. Это была шестая встреча соперников, и "атласские львы" ни разу не побеждали "трехцветных". Новый шанс у последней африканской команды на турнире появится уже сегодня.

Игрок "Реала" и сборной Марокко Браим Диас. Фото: Reuters

Кто фаворит перед матчем Франция — Марокко

На прошлой стадии ЧМ-2026 подопечные Дидье Дешама взяли верх над Парагваем, который был настроен на разрушение и не подпускал французов к своим воротам. Несмотря на сопротивление соперников, "трехцветные" заработали пенальти, который реализовал Килиан Мбаппе. Он все еще отстает от Лионеля Месси в списке лучших бомбардиров турнира и постарается исправить это.

Марокканцы встретились с хозяевами турнира Канадой, которая выдала свой лучший матч на Кубке Мира. Однако разница в классе команд стала решающим факторов в той встрече, и в итоге подопечные Мохамеда Уахби разгромили соперника со счетом 3:0. Несмотря на это, африканскую команду критикуют за упор на организованную оборону. Забивать марокканцы тоже умеют, а Браим Диас уже записал на свой счет 4 результативные передачи на ЧМ-2026. Он стал первым африканцем, кто достиг этой отметки.

Команда Мохамеда Уахби сможет доставить проблемы Франции, но класс подопечные Дидье Дешама слишком высок, чтобы не справиться с этим испытанием.

Кубок Мира-2026. Четвертьфинал.

Франция — Марокко

Бостон. Начало по киевскому времени: 23-00.

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