Клопп, Сольбаккен и Ибрагимович раскритиковали ФИФА
Во время плей-офф чемпионата мира возник серьезный скандал. Он связан с решением ФИФА вернуть в игру футболиста, который получил красную карточку. Речь идет о лилере сборной-хозяйки турнира.
Футбольное сообщество негативно оценило действия ФИФА, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Diario AS.
Форвард сборной США Фоларин Балогун был удален с матче 1/16 чемпионата мира с Боснией и Герцеговиной (2:0). Он должен был пропустить матч следующей стадии с Бельгией. Однако в ФИФА изменили правила, чтобы вернуть нападающего на поле. Это произошло благодаря лобби американских властей.
Как футбол отреагировал на решение ФИФА
Экс-форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович, который работает экспертом на турнире, отказался комментировать инцидент, хотя признался, что это его разозлило. Легендарный в прошлом футболист заявил, что если начнет говорить на эту тему, его сразу же уволят.
Главный претендент на пост тренера сборной Германии Юрген Клопп оказался более красноречивым. Ему жаль Фоларина Балогуна, который оказался в эпицентре скандала, но при этом немецкий специалист раскритиковал ФИФА.
"Получается, что это не наша игра, а их бизнес. Я в шоке, если все это правда. Нельзя так менять правила в угоду нескольким людям на планете. Просто безумие какое-то", — заявил Клопп.
Наставник сборной Норвегии Столе Сольбаккен считает, что решение ФИФА навредит футболу. Ему жаль сборную США, которая теперь может столкнуться с критикой со стороны большинства болельщиков.
"Это была огромная ошибка со стороны ФИФА. Ему показали желтую карточку, вмешалась система VAR, его удалили с поля. Следовательно, он должен быть дисквалифицирован на один матч. Это неудачное решение", — заявил Сольбаккен.
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