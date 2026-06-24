Лидер сборной Англии травмировался и может пропустить следующий матч

Тренер Томас Тухель и хавбек Деклан Райс. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Сборная Англии разошлась миром с Ганой во втором туре группового этапа ЧМ-2026. Команды не забили друг другу голы. Подопечные Томаса Тухеля набрали 4 балла и оформили выход в плей-офф турнира.

В следующем матче англичане могут сыграть без Деклана Райса, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Mirror.

Полузащитник лондонского "Арсенала" Деклан Райс вышел в стартовом составе на поединок с Ганой. Он сумел довести матч ЧМ-2026 до финального свистка. Но после игры футболист хромал, а на его левой икре появилась тугая повязка.

Травма Деклана Райса

Уже во время Кубка Мира полузащитник "Арсенала" признался, что последние полгода страдает от последствий травмы подколенного сухожилия. Однако он не рискнул начать восстановление, чтобы получить возможность сыграть на турнире. Деклан Райс займется здоровьем после Мундиаля.

С самого начала 2026 года английский футболист боролся с невралгией, о которой никто кроме него не знал. На ЧМ-2026 состояние Деклана Райса усугубилось после того, как в матче с Ганой он получил болезненный удар по левой ноге.

Сборная Англии в третьем туре сыграет с Панамой. Матч состоится в воскресенье, 28 июня. Помимо Деклана Райса, проблемы со здоровьем испытывает и защитник Джед Спенс.

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