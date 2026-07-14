Матч, достойный финала: анонс игры Франции с Испанией

Килиан Мбаппе, Ламин Ямаль и судья Иван Бартон. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам готовится к, возможно, последнему матчу во главе национальной команды. Он покинет "трехцветных" после Кубка Мира. Опытный наставник хочет вывести подопечных в третий подряд финал Мундиаля.

Сборная Испании готовится поставить шлагбаум на пути соперника, сообщают Новини.LIVE.

Атаку сборной Франции не хвалил только ленивый, но важно упомянуть и оборону команды. Голкипер Майк Меньян на ЧМ-2026 пропустил только два гола: от Ирака и Норвегии на групповой стадии Мундиаля. Вильям Салиба и Дайо Упамекано в центре защиты действуют не всегда идеально, но большей частью надежно, обеспечивая игрокам группы атаки свободу действий впереди.

Однако и оборона сборной Испании действует практически безошибочно на этом турнире. "Сухая серия" вратаря Унаи Симона длилась с 1 декабря 2022 года и составила 649 минут. Он оказался на втором месте после итальянца Вальтера Дзенги в списке голкиперов с самыми продолжительными сериями без пропущенных мячей.

Как Франция сыграет с Испанией

Именно надежная оборона может стать залогом успеха для любой из этих команд в полуфинале Кубка Мира, который пройдет во вторник, 14 июля. Атака обеих команд на высоте, и даже незначительная травма Килиана Мбаппе, которую он получил в прошлом поединке, не должна повлиять на результат. Зато на него может оказать влияние то, что Франции — единственная из полуфиналистов ЧМ, которая все свои матчи плей-офф завершила в основное время.

Ключевой может стать и фигура судьи. Иван Бартон из Сальвадора прославился на этом турнире удалением Мигеля Альмирована в поединке Парагвая с Турцией. Он показал игроку красную карточку после того, как тот прикрыл рот и что-то сказал сопернику. Это был первый случай, когда футболиста удалили из-за так называемого "правила Винисиуса".

Кубок Мира-2026. Полуфинал

Франция — Испания

14 июля, начало матча в 22:00 по киевскому времени.

Арлингтон, Даллас, США.

Напомним, Новини.LIVE писали о скандале, который возник на ЧМ-2026 из-за позиции ФИФА по поводу сборной Франции.

Также Новини.LIVE цитировали Йожефа Сабо, который спрогнозировал победителей обоих полуфиналов на Мундиале.