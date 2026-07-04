Модрич ушел из сборной Хорватии, но не из футбола: где будет играть Лука

Лука Модрич на ЧМ-2026. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Бывший полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич передумал уходить на пенсию. После вылета сборной Хорватии с ЧМ-2026 легендарный хавбек попрощался с национальной командой. Он задумывался о том, чтобы "повесить бутсы на гвоздь".

Однако спустя всего сутки после матча с Португалией Модрич изменил мнение, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Руководство итальянского "Милана" снова связалось с Лукой Модричем. Он больше не хотел выступать за итальянский клуб из-за того, что "россонери" не сумели квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Как "Милан" переубедил Модрича

В прошлом сезоне хорватский полузащитник стал лидеров "россонери". В общей сложности 40-летний ветеран сыграл 37 поединков, забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи. Контракт Луки Модрича с "Миланом" истек в конце июня.

Руководство итальянского клуба убедило хорвата, что он станет легендой для "россинери", если поможет им вернуться в Лигу чемпионов. Боготворить игрока будут не только болельщики из Мадрида и Хорватии, но и из Милана. Решающим аргументом для Луки Модрича стало то, что в новом сезоне работать с итальянской командой будет Рубен Аморим, которого хорват считает сильным тренером.

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