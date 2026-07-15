Тухель объяснил, как Англия может нейтрализовать Месси

Джордан Пикфорд, Лионель Месси и тренер Томас Тухель. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Во втором полуфинале Кубка Мира-2026 встретятся сборные Англии и Аргентины. Главный тренер "трех львов" Томас Тухель считает, что его команде по силам одержать победу. Решающим фактором поединка может стать Лионель Месси.

Тухель рассказал, как Англия сыграет с лидером сборной Аргентины, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Sky Sports.

Наставник сборной Англии считает, что в четвертьфинальном поединке с Норвегией его команда допустила слишком много ошибок в обороне. Однако правильные выводы были сделаны, и с Аргентиной "три льва" продемонстрируют другой футбол.

Томас Тухель заявил, что на протяжение ЧМ-2026 английская команда существенно улучшила игру во многих компонентах. Критерием победы над Аргентиной тренер считает высокую скорость в сочетании с качественным техническим исполнением.

Как нейтрализовать Лео Месси

По словам наставника сборной Англии, у него большой соблазн противопоставить игре лидера Аргентины персональную опеку. Тренерский штаб "трех львов" проанализировал последние матчи с участием ветерана и знает, как он действует на поле в разных случаях.

"Мы нашли определенные закономерности в игре Аргентины. Но если перекрыть одну зону, они найдут другую. Есть много вещей, о которых нужно позаботиться. Мы приехали на турнир, чтобы играть в свой футбол и навязывать сопернику свой стиль", — заявил Тухель.

Второй полуфинал Кубка Мира-2026 с участием сборных Англии и Аргентины состоится в среду, 15 июля, в 22:00 по киевскому времени.

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