Туран выбрал лучшего между Месси и Роналду

Главный тренер "Шахтера" Арда Туран. Фото: УНИАН и Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Главный тренер донецкого "Шахтера" Арда Туран не стал комментировать выступление сборной Турции на Кубке Мира. Вместо этого он ответил на вопрос, который давно вызывает споры в среде болельщиков. Речь идет о сравнении двух величайших игроков современности.

Туран сделал вполне однозначный выбор, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Kafa Sports.

Наставник "Шахтера" Арда Туран не стал скрывать, что является болельщиков аргентинца Лионеля Месси. Для турецкого тренера выбор является однозначным. Он уважает Криштиану Роналду и считает его лучшим футболистом мира. Но при этом специалист уверен, что Лео Месси с другой планеты, и равных в футболе ему нет.

Возвращение в "Галатасарай"

Несмотря на контракт с "Шахтером", Арда Туран признал, что именно "Галатасарай" остается главным клубом в его карьере. Тренер заявил, что не думает о возвращении в Стамбул, поскольку там сейчас работает Окан Бурук. Но если этот наставник уйдет в один из европейских клубов, а руководство "Галатасарая" обратится к Турану, он согласится на переговоры.

"Мечтаю выиграть Лигу чемпионов и работать с лучшими командами мира. У меня были такие учители, как Гвардиола, Терим, Симеоне. И в этом мое преимущество", — заявил Туран.

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