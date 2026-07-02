В Хорватии оценили шансы на победу перед матчем с Португалией

Златко Далич и Криштиану Роналду. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

В рамках 1/16 Кубка Мира сборная Хорватии встретится с Португалией. Подопечные Роберто Мартинеса являются фаворитами накануне противостояния. Однако у "шашечных" нет страха перед сильным конкурентом.

Главный тренер Хорватии Златко Далич поделился мнением о первом сопернике по плей-офф, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Mundo Deportivo.

Тренерский штаб сборной Хорватии не сомневается в том, что футболисты команды выполнят установку на игру. По словам Златко Далича, в этой установке нет пункта о том, чтобы удержать Криштиану Роналду. Наставник считает, что это бесполезно, потому "шашечные" должны сыграть в свой футбол.

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Тренер финалистов ЧМ-2018 отдал дань уважения сопернику, выделив наставника Роберто Мартинеса и лидера команды Криштиану Роналду. Главным преимуществом Португалии Златко Далич считает техническое мастерство и контроль мяча.

"Они способны создавать множество моментов и всегда стремятся владеть преимуществом. В нашу пользу говорит сплоченность команды и понимание задач каждым футболистом. Нам будет противостоять сильный соперник, но все роли уже распределены. Хорватия не будет аутсайдером в этот вечер", — заверил Далич.

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