Зидан возьмет в тренерский штаб сборной Франции легендарного вратаря

Зинедин Зидан на матче ЧМ-2026. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Сборную Франции ждут серьезные изменения сразу после ЧМ-2026. Они произойдут вне зависимости от того, как команда завершит турнир. "Трехцветные" попрощаются с целой эпохой.

У команды появится новый тренерский штаб, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на L'Equipe.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам покинет этот пост сразу после Кубка Мира-2026. Он руководит игрой команды с 2012 года. За это время "трехцветные" стали чемпионами мира-2018, а также призерами континентального первенства и Мундиаля в Катаре.

Новый тренер в сборной Франции

Давно известно, что следующим наставником национальной команды станет ее бывший футболист, чемпион мира-1998 и Европы-2000 Зинедин Зидан. Экс-наставник мадридского "Реала" давно хотел занять этот пост и терпеливо ждал, пока уйдет Дидье Дешам.

Вместе с нынешним тренером "трехцветные" попрощаются и с его помощниками во главе с Ги Стефаном. Зинедин Зидан приведет с собой новых специалистов. Тренером вратарей может стать Фабьен Бартез, который вместе с самим Зизу выступал за национальную команду в конце прошлого и начале нынешнего веков.

Бартез уже помогал тренерам "трехцветных" Раймону Доменеку и Лорану Блану. Также пять лет назад он консультировал тренерский штаб "Тулузы".

Напомним, Новини.LIVE писали, что сборная Франции временно осталась без главного тренера из-за семейной трагедии Дидье Дешама.

Также Новини.LIVE сообщали о том, что девушку полузащитника сборной Англии Букайо Сака признали одной из главных красавиц ЧМ-2026.