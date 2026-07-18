Трамп розкритикував Тухеля після вильоту Англії з ЧС-2026

Дональд Трамп і Томас Тухель. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

Президент США Дональд Трамп прокоментував поразку збірної Англії від Аргентини у півфіналі чемпіонату світу-2026. Американський лідер розкритикував тактичні рішення головного тренера англійців Томаса Тухеля.

Особливу увагу під час пресконференції Трамп приділив позиції форварда Гаррі Кейна, передає портал Новини.LIVE.

Гаррі Кейн. Фото: Reuters

Що не сподобалося Трампу

Під час спільної пресконференції з президентом ФІФА Джанні Інфантіно Трамп заявив, що збірна Англії неправильно використала Кейна.

За словами президента США, він знайомий із капітаном англійської команди, оскільки грає з ним у гольф, і вважає його одним із найкращих футболістів у світі. Трамп назвав помилкою рішення Тухеля, який доручив Гаррі Кейну більше діяти в обороні.

"Кейн був чудовим. Думаю, вони, можливо, припустилися помилки, зробивши його гравцем оборони. Але що я розумію у футболі? Вони повели в рахунку, взяли свого найкращого гравця і поставили його в захист", — сказав Трамп.

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Тухель зробив так, що Англія втратила перемогу

У півфінальному матчі чемпіонату світу команда Тухеля відкрила рахунок на 55-й хвилині завдяки голу Ентоні Гордона. Однак утримати перевагу англійці не змогли.

Тренер випустив на поле додаткових захисників, через що в певний момент їхня кількість сягнула шести. Після цього команда перейшла до глибокої оборони.

Аргентина зрівняла рахунок на 85-й хвилині після точного дальнього удару Енцо Фернандеса, а вже в компенсований час переможний м'яч забив Лаутаро Мартінес. У підсумку чинні чемпіони світу перемогли з рахунком 2:1 і вийшли до фіналу, де зустрінуться зі збірною Іспанії.

Після цієї поразки збірна Англії зіграє матч за третє місце проти Франції.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що фінал чемпіонату світу-2026 між Іспанією та Аргентиною стане головною футбольною подією року.

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