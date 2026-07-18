Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ЧС-2026 Трамп розкритикував рішення Тухеля поставити Кейна на захист проти Аргентини

Трамп розкритикував рішення Тухеля поставити Кейна на захист проти Аргентини

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2026 14:51
Трамп розкритикував Тухеля після вильоту Англії з ЧС-2026
Дональд Трамп і Томас Тухель. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

Президент США Дональд Трамп прокоментував поразку збірної Англії від Аргентини у півфіналі чемпіонату світу-2026. Американський лідер розкритикував тактичні рішення головного тренера англійців Томаса Тухеля.

Особливу увагу під час пресконференції Трамп приділив позиції форварда Гаррі Кейна, передає портал Новини.LIVE.

Харри Кейн
Гаррі Кейн. Фото: Reuters

Що не сподобалося Трампу

Під час спільної пресконференції з президентом ФІФА Джанні Інфантіно Трамп заявив, що збірна Англії неправильно використала Кейна.

За словами президента США, він знайомий із капітаном англійської команди, оскільки грає з ним у гольф, і вважає його одним із найкращих футболістів у світі. Трамп назвав помилкою рішення Тухеля, який доручив Гаррі Кейну більше діяти в обороні.

"Кейн був чудовим. Думаю, вони, можливо, припустилися помилки, зробивши його гравцем оборони. Але що я розумію у футболі? Вони повели в рахунку, взяли свого найкращого гравця і поставили його в захист", — сказав Трамп.

Читайте також:

Президент США додав, що англійцям варто було діяти агресивніше після забитого м'яча.

Тухель зробив так, що Англія втратила перемогу

У півфінальному матчі чемпіонату світу команда Тухеля відкрила рахунок на 55-й хвилині завдяки голу Ентоні Гордона. Однак утримати перевагу англійці не змогли.

Тренер випустив на поле додаткових захисників, через що в певний момент їхня кількість сягнула шести. Після цього команда перейшла до глибокої оборони.

Аргентина зрівняла рахунок на 85-й хвилині після точного дальнього удару Енцо Фернандеса, а вже в компенсований час переможний м'яч забив Лаутаро Мартінес. У підсумку чинні чемпіони світу перемогли з рахунком 2:1 і вийшли до фіналу, де зустрінуться зі збірною Іспанії.

Після цієї поразки збірна Англії зіграє матч за третє місце проти Франції.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що фінал чемпіонату світу-2026 між Іспанією та Аргентиною стане головною футбольною подією року.

Також Новини.LIVE писав, що Білий дім зробив офіційну заяву після резонансного вчинку аргентинських футболістів із політичним банером у матчі проти Англії.

Дональд Трамп Гаррі Кейн Томас Тухель
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації