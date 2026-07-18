Трамп раскритиковал решение Тухеля поставить Кейна в защиту против Аргентины
Президент США Дональд Трамп прокоментував поразку збірної Англії від Аргентини у півфіналі чемпіонату світу-2026. Американський лідер розкритикував тактичні рішення головного тренера англійців Томаса Тухеля.
Особливу увагу під час пресконференції Трамп приділив позиції форварда Гаррі Кейна, передає портал Новини.LIVE.
Що не сподобалося Трампу
Під час спільної пресконференції з президентом ФІФА Джанні Інфантіно Трамп заявив, що збірна Англії неправильно використала Кейна.
За словами президента США, він знайомий із капітаном англійської команди, оскільки грає з ним у гольф, і вважає його одним із найкращих футболістів у світі. Трамп назвав помилкою рішення Тухеля, який доручив Гаррі Кейну більше діяти в обороні.
"Кейн був чудовим. Думаю, вони, можливо, припустилися помилки, зробивши його гравцем оборони. Але що я розумію у футболі? Вони повели в рахунку, взяли свого найкращого гравця і поставили його в захист", — сказав Трамп.
Президент США додав, що англійцям варто було діяти агресивніше після забитого м'яча.
Тухель зробив так, що Англія втратила перемогу
У півфінальному матчі чемпіонату світу команда Тухеля відкрила рахунок на 55-й хвилині завдяки голу Ентоні Гордона. Однак утримати перевагу англійці не змогли.
Тренер випустив на поле додаткових захисників, через що в певний момент їхня кількість сягнула шести. Після цього команда перейшла до глибокої оборони.
Аргентина зрівняла рахунок на 85-й хвилині після точного дальнього удару Енцо Фернандеса, а вже в компенсований час переможний м'яч забив Лаутаро Мартінес. У підсумку чинні чемпіони світу перемогли з рахунком 2:1 і вийшли до фіналу, де зустрінуться зі збірною Іспанії.
Після цієї поразки збірна Англії зіграє матч за третє місце проти Франції.
Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що фінал чемпіонату світу-2026 між Іспанією та Аргентиною стане головною футбольною подією року.
Також Новини.LIVE писав, що Білий дім зробив офіційну заяву після резонансного вчинку аргентинських футболістів із політичним банером у матчі проти Англії.
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