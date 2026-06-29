Тренер Південної Кореї почав отримувати погрози вбивством після вильоту з ЧС-2026

Головний тренер збірної Південної Кореї Хон Мьон Бо. Фото: Reuters

Андрій Гончар Редактор

Головний тренер збірної Південної Кореї Хон Мьон Бо почав отримувати погрози вбивством після вильоту команди з чемпіонату світу-2026. Для корейської збірної цей турнір став одним із найневдаліших за останні роки.

Про погрози повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Actu Foot.

Хон Мьон Бо. Фото: Reuters

Тренеру погрожують убивством

За інформацією джерела, один із користувачів соціальних мереж опублікував повідомлення, у якому назвався громадянином США та заявив про намір убити наставника після його повернення до Південної Кореї. У дописі стверджувалося, що напад нібито планують здійснити в аеропорту.

Після появи цих повідомлень правоохоронці розпочали офіційне розслідування. Поліція посилила заходи безпеки в місцях, де найближчим часом може перебувати Хон Мьон Бо, зокрема в міжнародному аеропорту, а також встановлює особу автора погроз.

Збірна Південної Кореї не змогла пробитися до плейоф чемпіонату світу-2026, завершивши виступ уже після групового етапу. Невдалий результат команди спричинив хвилю критики на адресу головного тренера.

Наразі інформації про затримання підозрюваного немає. Правоохоронні органи продовжують його розшук і оцінюють рівень потенційної загрози.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що дві сестри з Португалії стали одними з найяскравіших уболівальниць чемпіонату світу 2026, а одна з них перебуває у стосунках із гравцем національної збірної.

Також Новини.LIVE писав, що капітан однієї з команд-учасниць ЧС-2026 опинився під слідством після звинувачень у зґвалтуванні перекладачки.