Тухель не збирається йти у відставку і хоче вивести Англію на Євро-2030

Гаррі Кейн, Джуд Беллінгем і Томас Тухель. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Британські журналісти вважають головного тренера збірної Англії Томаса Тухеля одним із винуватців поразки від Аргентини. У півфіналі Кубка світу "три леви" першими забили гол. Після цього вони відійшли в оборону і пропустили два м'ячі від суперника.

Тактичні помилки Тухеля розлютили багатьох англійських уболівальників, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Sky Sports.

Збірна Англії відразу після забитого гола притиснулася до власних воріт, а Томас Тухель випустив на поле кількох захисників замість гравців атакуючої лінії. Якийсь час аргентинці не могли "пробити" Джордана Пікфорда, але їхній натиск призвів до того, що англійці пропустили два м’ячі й вибули з боротьби за трофей на ЧС-2026.

Що Тухель сказав про своє майбутнє

Саме тренера "трьох левів" у Британії визнали головним винуватцем поразки команди. Йому нагадали ще й те, що наставник не взяв на Кубок світу Філа Фодена, Коула Палмера та кількох інших місцевих зірок. На післяматчевій пресконференції Томаса Тухеля запитали про відставку.

"Я та мій штаб зосереджені на тому, щоб продовжувати працювати. Нове завдання — домашній чемпіонат Європи. Я з нетерпінням чекаю на це, хоча зараз складно зазирнути так далеко в майбутнє", — заявив Тухель.

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