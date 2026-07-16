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Главная ЧМ-2026 Тухель ответил на вопрос об отставке после поражения от сборной Аргентины

Тухель ответил на вопрос об отставке после поражения от сборной Аргентины

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Дата публикации 16 июля 2026 10:11
Тухель не собирается в отставку и хочет вывести Англию на Евро-2030
Харри Кейн, Джуд Беллингем и Томас Тухель. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Британские журналисты считают наставника сборной Англии Томаса Тухеля одним из виновников поражения от Аргентины. В полуфинале Кубка Мира "три льва" первыми забили гол. После этого они ушли в оборону и пропустили два мяча от соперника. 

Тактические ошибки Тухеля вывели из себя многих английских фанатов, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Sky Sports

Сборная Англии сразу после забитого гола прижалась к собственным воротам, а Томас Тухель выпустил на поле несколько защитников вместо игроков группы атаки. Какое-то время аргентинцы не могли "пробить" Джордана Пикфорда, но их напор привел к тому, что англичане пропустили два мяча и выбыли из борьбы за трофей на ЧМ-2026

Что Тухель сказал о своем будущем 

Именно тренер "трех львов" в Британии был признан главным виновником поражения команды. Ему припомнили еще и то, что наставник не взял на Кубок Мира Фила Фодена, Коула Палмера и несколько других местных звезд. На послематчевой пресс-конференции Томаса Тухеля спросили об отставке. 

"Я и мой штаб сосредоточены на том, чтобы продолжить работать. Новая задача — домашний чемпионат Европы. Я с нетерпением жду этого, хотя сейчас сложно заглянуть так далеко в будущее", — заявил Тухель. 

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Евро-2028 пройдет в Великобритании и Ирландии с 9 июня по 9 июля 2028 года.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что футболисты сборной Аргентины сразу после победы над Англией скандально отпраздновали свой успех. 

Также Новини.LIVE сообщали, что ФИФА собирается изменить правило проведения финала Кубка Мира, который состоится в ближайшее воскресенье. 

Сборная Англии по футболу Томас Тухель Евро-2028
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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